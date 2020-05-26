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Бывшие послы США в Украине обнародовали заявление по пленкам Деркача

Бывшие послы США в Украине обнародовали заявление по пленкам Деркача (3 новости)

«Бывшие послы США в Украине заявили о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела»

Колишні посли США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Заява, підписана шістьма експослами, оприлюднена на сайті Атлантичної ради.

"Ми засмучені зусиллями втягнути Україну в американську внутрішню політику з огляду на наближення президентських виборів в США в 2020 році. Ці зусилля просувають помилковий і отруйний наратив, який не має підстав, щоб послабити відносини між Сполученими Штатами і Україною і спровокувати розкол між нашими країнами", – йдеться в заяві.

Американські дипломати засудили спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси США і закликали і українських, і американських чиновників уникати кроків, які можуть підірвати двосторонні відносини і розділити дві країни.

Нагадаємо, у штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", ...

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Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 20:05 Бывшие послы США в Украине заявили о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела.
Главред Главред  ·  26.05.20, 21:06 Бывшие послы США в Украине заявили о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела. "Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки по мере...
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