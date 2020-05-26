Бывшие послы США в Украине обнародовали заявление по пленкам Деркача

Колишні посли США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.Заява, підписана шістьма експослами, оприлюднена на сайті Атлантичної ради. "Ми засмучені зусиллями втягнути Україну в американську внутрішню політику з огляду на наближення президентських виборів в США в 2020 році. Ці зусилля просувають помилковий і отруйний наратив, який не має підстав, щоб послабити відносини між Сполученими Штатами і Україною і спровокувати розкол між нашими країнами", – йдеться в заяві. Американські дипломати засудили спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси США і закликали і українських, і американських чиновників уникати кроків, які можуть підірвати двосторонні відносини і розділити дві країни. Нагадаємо, у штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", ...