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Бывший чиновник Минобороны украл у завода "Антонов" 4 миллиона

Бывший чиновник Минобороны украл у завода "Антонов" 4 миллиона (4 новости)

«Бывшего топ-чиновника Минобороны подозревают в завладении 4 миллионами ГП Антонов»

Бывшему начальнику 615 военного представительства Минобороны сообщили о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Как рассказали в военной прокуратуре Центрального региона Украины, "чиновник подозревается в завладении почти 4 миллионами гривен средств ГП "Антонов".

20 декабря этому чиновнику сообщено о новом подозрении и изменении ранее объявленного. Действия полковника квалифицировали по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, среди которых завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно.

Следствием установлено, что начальник 615 военного представительства МОУ в период с 2009 по 2017 год путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами ГП "Антонов" в сумме более 4 миллионов гривен. В частности, полковник убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП "Антонов" с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения. Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени. Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей. Полученные за них деньги он присваивал и использовал на собственные нужды.

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Стороне защиты сообщено об окончании досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам. Военной прокуратурой Киевского гарнизона принимаются также меры по возмещению материального ущерба, причиненного уголовными преступлениями. Подготовлен соответствующий гражданский иск.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  21.12.19, 19:16 Бывшего топ-чиновника Минобороны подозревают в завладении 4 миллионами ГП "Антонов".
UAinfo UAinfo  ·  21.12.19, 22:04 Бывшему начальнику 615 военного представительства Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов.
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