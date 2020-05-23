Бывший форвард «Металлиста» покончил жизнь самоубийством

Экс-нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович совершил самоубийство в собственной квартире. Футболист застрелился из пистолета.

Как сообщает издание Sportske.net, трагедия произошла в центре Белграда в съемной квартире, где 38-летний экс-футболист жил вместе со своей девушкой.

После того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "Я больше не могу" взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и нашли Миляна мертвым – он выстрелил себе в голову.

Что известно о карьере Миляна Мрдаковича

Милян Мрдакович начинал карьеру футболиста в бельгийском "Андерлехте".

Мрдакович выступал за "Металлист" в сезоне-2005/06. Серб провел в команде Мирона Маркевича один сезон, забив 6 голов за 24 матча.

Также нападающий представлял целый ряд других европейских клубов и завершил карьеру в 2017 году.

Всего он провел на клубном уровне 397 матчей и забил 150 голов. Также форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине.

Обновлено в 18:52 Бывший игрок харьковского "Металлиста", сербский экс-футболист Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает Ynet. Трагедия произошла в съемной квартире в Белграде, где он проживал. Мрдакович застрелился в голову из пистолета, а перед этим признался своей девушке, что "больше так не может". Милян…

Обновлено в 19:17 Милян Мрдакович застрелился из пистолета в своей квартире