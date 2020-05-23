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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:17
· Самоубийство · Суицид · Нападающий
Бывший форвард «Металлиста» покончил жизнь самоубийством

Бывший форвард «Металлиста» покончил жизнь самоубийством (8 новостей)

«Серб застрелился в своей квартире»

Экс-нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович совершил самоубийство в собственной квартире. Футболист застрелился из пистолета.

Как сообщает издание Sportske.net, трагедия произошла в центре Белграда в съемной квартире, где 38-летний экс-футболист жил вместе со своей девушкой.

После того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "Я больше не могу" взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и нашли Миляна мертвым – он выстрелил себе в голову.

Что известно о карьере Миляна Мрдаковича

  • Милян Мрдакович начинал карьеру футболиста в бельгийском "Андерлехте".

  • Мрдакович выступал за "Металлист" в сезоне-2005/06. Серб провел в команде Мирона Маркевича один сезон, забив 6 голов за 24 матча.

  • Также нападающий представлял целый ряд других европейских клубов и завершил карьеру в 2017 году.

  • Всего он провел на клубном уровне 397 матчей и забил 150 голов. Также форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине.

    • Обновлено в 18:52 Бывший игрок харьковского "Металлиста", сербский экс-футболист Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает Ynet. Трагедия произошла в съемной квартире в Белграде, где он проживал. Мрдакович застрелился в голову из пистолета, а перед этим признался своей девушке, что "больше так не может". Милян…

    Обновлено в 19:17 Милян Мрдакович застрелился из пистолета в своей квартире

    ФОТО К НОВОСТИ: «Бывший форвард «Металлиста» покончил жизнь самоубийством»
    Фото Бывший футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством
    Фото Бывший футболист "Металлиста" покончил жизнь самоубийством
    Фото Бывший футболист Металлиста совершил самоубийство
    Фото Экс-игрок Металлиста совершил самоубийство
    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Униан Униан  ·  23.05.20, 15:32 Милян Мрдакович застрелился у себя дома.
    Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  23.05.20, 15:53 Серб застрелился в своей квартире
    Апостроф Апостроф  ·  23.05.20, 17:34 Бывший форвард харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович совершил суицид, выстрелив себе в голову из пистолета.
    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.05.20, 17:50 Милян Мрдакович застрелился из пистолета.
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Главред Главред  ·  23.05.20, 18:47 В Белграде свел счеты с жизнью 38-летний бывший футболист Милян Мрдакович, который в определенный период своей карьеры выступал за харьковский футбольный клуб Металлист. Как сообщает Sportske.net,...
    Фокус Фокус  ·  23.05.20, 18:52 Бывший игрок харьковского "Металлиста", сербский экс-футболист Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает Ynet. Трагедия произошла в съемной квартире в Белграде, где он проживал. Мрдакович…
    Sport.ua Sport.ua  ·  23.05.20, 19:17 Милян Мрдакович застрелился из пистолета в своей квартире
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