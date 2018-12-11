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Бывший капитан получил в России 14 лет за "шпионаж для Украины"

Бывший капитан получил в России 14 лет за "шпионаж для Украины" (5 новостей)

«Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко к 14 годам тюрьмы за государственную измену»

Суд "пожалел" бывшего офицера, присудив меньшее наказание, чем просил прокурор Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего военного, служившего в штабе Черноморского флота, Леонида Пархоменко виновным в государственной измене."Северо-Кавказский окружной военный суд признал Пархоменко виновным в выдаче гостайны РФ, госизмене. Постановил назначить лишение свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал судья, передает ТАСС.Адвокат бывшего офицера Каспар Килафян заявил, что будет подавать апелляцию.Сторона обвинения просила для Пархоменко 15 лет заключения.Отметим, капитан 2-го ранга в запасе Леонид Пархоменко был задержан и арестован в ноябре 2016 года по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Он уволился с Черноморского флота в 2005 году. По версии обвинения, он передавал украинской спецслужбе тайные сведения о Черноморском флоте РФ. Сведения, составляющие гостайну, он передавал украинским спецслужбам за денежное вознаграждение.В ходе судебного заседания Леонид Пархоменко отрицал свою вину.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  11.12.18, 14:44 Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко по обвинению в государственной измене.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.12.18, 15:14 Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко за шпионаж в пользу Украины. Об этом…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.12.18, 15:27 В России Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота Леониду Пархоменко по делу о государственной измене. Об этом сообщает Интерфакс…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 16:11 Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко к 14 годам тюрьмы за государственную измену.
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