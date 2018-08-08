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Политика
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 17:34
· Стратегия
Бывший партнер Манафорта рассказал о сотрудничестве с Порошенко: в АП все отрицают

Бывший партнер Манафорта рассказал о сотрудничестве с Порошенко: в АП все отрицают (5 новостей)

«Бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт сотрудничал с нынешним главой украинского государства Петром Порошенко»

Об этом сообщил сам Грынив, передает Depo.ua со ссылкой на " Украинскую правду ". "Манафорт пробовал предложить свои услуги и свою стратегию для кампании Порошенко. Я встречался с ним тогда (в 2014 году – УП) и выслушал его стратегию, но на этих трех часах разговор с ним закончилась", - рассказал он. Он предположил, что информация о сотрудничестве с другими украинскими политиками, кроме экс-президента Виктора Януковича, это линия защиты адвокатов Манафорта на суде, чтобы американца восприняли не только как стратега беглеца-Януковича, а как политтехнолога, способного работать с представителями различных фракций. По словам Грынива, Манафорт очень хотел сотрудничать с Порошенко и готовился к этому. В частности, на встречу он пришел с исследованиями, социологией. "Манафорт так и не понял, что страна после Майдана изменилась", - пояснил политтехнолог президента. Нардеп добавил, что предложения американского политтехнолога больше подходили для стратегии 2009-2010 годов, но никак не для послереволюционного периода 2014 года. Грынив также не исключил, что стратеги Манафорта действительно занимались наработкой предложений Порошенко, с которыми тот пришел на встречу. Отметим, Грыниву приписывают убедительную победу Петра Порошенко на президентских выборах в 2014 году и лозунг "Жить по-новому".

Обновлено в 15:58 6 и 7 июля в суде над политтехнологом Виктора Януковича и экс-главой предвыборной кампании президента США Дональда Трапма Полом Манафортом выступил в качестве свидетеля бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, заключивший сделку с обвинением. Гейтс признал, что совершал преступления для Манафорта…

Обновлено в 17:34 Из-за непродуманности избирательных кампаний американского политтехнолога Пола Манафорта, кое-кто в Украине его считал бездарью, в частности, и Тарас Чорновил, который был лично с ним знаком. Манафорт даже требовал исключить его из избирательного списка. Подобных взглядов придерживался и Петр Порошенко, который не раз в частной беседе выражал недовольство действиями именно Манафорта.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 14:03 Политтехнолог Пол Манафорт, которого сейчас судят в США, не предоставлял консультаций действующему украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом "Главкому" в эксклюзивном комментарии сказал народный…
MIGnews MIGnews  ·  08.08.18, 15:31 Бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт сотрудничал с нынешним главой украинского государства Петром Порошенко.
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 15:58 6 и 7 июля в суде над политтехнологом Виктора Януковича и экс-главой предвыборной кампании президента США Дональда Трапма Полом Манафортом выступил в качестве свидетеля бывший партнер Манафорта Рик Гейтс,…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.08.18, 17:34 Из-за непродуманности избирательных кампаний американского политтехнолога Пола Манафорта, кое-кто в Украине его считал бездарью, в частности, и Тарас Чорновил, который был лично с ним знаком. Манафорт…
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