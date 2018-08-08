Бывший партнер Манафорта рассказал о сотрудничестве с Порошенко: в АП все отрицают

Об этом сообщил сам Грынив, передает Depo.ua со ссылкой на " Украинскую правду ". "Манафорт пробовал предложить свои услуги и свою стратегию для кампании Порошенко. Я встречался с ним тогда (в 2014 году – УП) и выслушал его стратегию, но на этих трех часах разговор с ним закончилась", - рассказал он. Он предположил, что информация о сотрудничестве с другими украинскими политиками, кроме экс-президента Виктора Януковича, это линия защиты адвокатов Манафорта на суде, чтобы американца восприняли не только как стратега беглеца-Януковича, а как политтехнолога, способного работать с представителями различных фракций. По словам Грынива, Манафорт очень хотел сотрудничать с Порошенко и готовился к этому. В частности, на встречу он пришел с исследованиями, социологией. "Манафорт так и не понял, что страна после Майдана изменилась", - пояснил политтехнолог президента. Нардеп добавил, что предложения американского политтехнолога больше подходили для стратегии 2009-2010 годов, но никак не для послереволюционного периода 2014 года. Грынив также не исключил, что стратеги Манафорта действительно занимались наработкой предложений Порошенко, с которыми тот пришел на встречу. Отметим, Грыниву приписывают убедительную победу Петра Порошенко на президентских выборах в 2014 году и лозунг "Жить по-новому".

Обновлено в 15:58 6 и 7 июля в суде над политтехнологом Виктора Януковича и экс-главой предвыборной кампании президента США Дональда Трапма Полом Манафортом выступил в качестве свидетеля бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, заключивший сделку с обвинением. Гейтс признал, что совершал преступления для Манафорта…

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