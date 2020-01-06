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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:10
· Безработица
Бывший тренер «Динамо» возглавил словацкий клуб

Бывший тренер «Динамо» возглавил словацкий клуб (8 новостей)

«О деталях соглашения не сообщается»

Украинский тренер Анатолий Демьяненко стал новым тренером словацкой Нитры. Об этом сообщил словацкий клуб.

Помогать Демьяненко будут словацкие тренеры Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

"Начинается очень напряженный этап, вторая часть сезона. Перед нами поставлена максимальная задача — сохранить команду, удачно выступить в Кубке. Летом команду покинуло много игроков. Будем опираться на тех игроков, которые сейчас играют. Будем давать шанс всем — и молодым, и взрослым. Будем выращивать игроков для сборных Словакии всех возрастов.

Работа уже началась. Главное, чтобы игроки верили в тренера, а тренер верил в игроков", — отметил Демьяненко на презентации.

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Нитра после 18 туров чемпионата Словакии идет на предпоследнем месте, опережая на одно очко Погронье и на три отставая от Середи, а также вышла в четвертьфинал Кубка Словакии.

Перед Демьяненко стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе. Следующий матч команда проведет 15 февраля против Погронье.

Последним местом работы Демьяненко была Волынь, которую он покинул в 2013 году. С 2005 по 2007 год он возглавлял Динамо, с которым выиграл чемпионат Украины, а также Суперкубок и два Кубка.

Обновлено в 14:32 Детали контракта украинца со словацким клубом оглашены не были. В тренерский штаб Демьяненко вошли словаки Мирослав Кениг и Мирослав Немец.

Обновлено в 15:10 Украинский тренер Анатолий Демьяненко возглавил "Нитру" из чемпионата Словакии

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.20, 14:00 О деталях соглашения не сообщается.
Гордон Гордон  ·  06.01.20, 14:32 Украинский футбольный тренер Анатолий Демьяненко возглавил "Нитру" из чемпионата Словакии. Футбольный тренер из Украины Анатолий Демьяненко стал наставником команды "Нитра" из чемпионата Словакии,…
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