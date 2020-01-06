Бывший тренер «Динамо» возглавил словацкий клуб

Украинский тренер Анатолий Демьяненко стал новым тренером словацкой Нитры. Об этом сообщил словацкий клуб.

Помогать Демьяненко будут словацкие тренеры Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

"Начинается очень напряженный этап, вторая часть сезона. Перед нами поставлена максимальная задача — сохранить команду, удачно выступить в Кубке. Летом команду покинуло много игроков. Будем опираться на тех игроков, которые сейчас играют. Будем давать шанс всем — и молодым, и взрослым. Будем выращивать игроков для сборных Словакии всех возрастов.

Работа уже началась. Главное, чтобы игроки верили в тренера, а тренер верил в игроков", — отметил Демьяненко на презентации.

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Нитра после 18 туров чемпионата Словакии идет на предпоследнем месте, опережая на одно очко Погронье и на три отставая от Середи, а также вышла в четвертьфинал Кубка Словакии.

Перед Демьяненко стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе. Следующий матч команда проведет 15 февраля против Погронье.

Последним местом работы Демьяненко была Волынь, которую он покинул в 2013 году. С 2005 по 2007 год он возглавлял Динамо, с которым выиграл чемпионат Украины, а также Суперкубок и два Кубка.

Обновлено в 14:32 Детали контракта украинца со словацким клубом оглашены не были. В тренерский штаб Демьяненко вошли словаки Мирослав Кениг и Мирослав Немец.

Обновлено в 15:10 Украинский тренер Анатолий Демьяненко возглавил "Нитру" из чемпионата Словакии