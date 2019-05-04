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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 14:28
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Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд (7 новостей)

«Парня обвиняют в домашнем насилии»

Брайан Хикерсон, бойфренд бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери задержан сотрудниками полиции. Как сообщает "Стархит", поводом для задержания стало избиение Брайаном своей спутницы. Оказалось, что пара отдыхала в одном из заведений Голливуда, после чего Хикерсон стал вести себя агрессивно по отношению к Панеттьери. Очевидцы сообщают, что на теле актрисы были заметны следы побоев. Позже дебошира выпустили под залог в 50 тысяч долларов. Как сообщает издание TMZ, это не первый подобный случай. Так, недавно он выпивал со своим отцом, после чего накинулся на родителя с кулаками. Окружающие уверяют: под действием алкоголя Брайану сложно держать себя в руках. Как известно, после семи лет отношений с Владимиром Кличко актриса Хайден Панеттьери закрутила роман с коллегой Брайаном Хикерсоном. Несмотря на недомолвки, Хайден и Кличко все же удалось сохранить теплые отношения. По крайней мере, бывшие возлюбленные не поливают грязью друг друга на публике. Ранее сообщалось, что бывшая невеста Владимира Кличко сильно располнела.

Обновлено в 14:05 Конфликт между Хикерсоном и Панеттьери возник в разгар отдыха в ночном клубе.

Обновлено в 14:28 В СМИ уже не раз появлялась информация о буйном характере нового бойфренда Панеттьери, малоизвестного актера Брайана Хикерсона.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд»
Фото Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Фото Бывшую невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Фото Пьяный бойфренд  зверски избил бывшую невесту Кличко
Фото Экс-невесту Кличко Хейден Панеттьери побил новый бойфренд – СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  04.05.19, 08:55 Бойфренд актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон был задержан за домашнее насилие, а затем выпущен под залог в $50 000 долларов. Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно,…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  04.05.19, 10:28 Актер Браян Хикерсон, бойфренд бывшей невесты Владимира Кличко Хейден Панеттьер, был арестован полицией Лос-Анджелеса за нанесение ей телесных повреждений...
ТСН ТСН  ·  04.05.19, 12:05 Парня обвиняют в домашнем насилии.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.05.19, 13:23 Полиция зафиксировала побои на теле Хайден Панеттьери
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.05.19, 14:05 Конфликт между Хикерсоном и Панеттьери возник в разгар отдыха в ночном клубе.
MIGnews MIGnews  ·  04.05.19, 14:28 В СМИ уже не раз появлялась информация о буйном характере нового бойфренда Панеттьери, малоизвестного актера Брайана Хикерсона.
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