Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Брайан Хикерсон, бойфренд бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери задержан сотрудниками полиции. Как сообщает "Стархит", поводом для задержания стало избиение Брайаном своей спутницы. Оказалось, что пара отдыхала в одном из заведений Голливуда, после чего Хикерсон стал вести себя агрессивно по отношению к Панеттьери. Очевидцы сообщают, что на теле актрисы были заметны следы побоев. Позже дебошира выпустили под залог в 50 тысяч долларов. Как сообщает издание TMZ, это не первый подобный случай. Так, недавно он выпивал со своим отцом, после чего накинулся на родителя с кулаками. Окружающие уверяют: под действием алкоголя Брайану сложно держать себя в руках. Как известно, после семи лет отношений с Владимиром Кличко актриса Хайден Панеттьери закрутила роман с коллегой Брайаном Хикерсоном. Несмотря на недомолвки, Хайден и Кличко все же удалось сохранить теплые отношения. По крайней мере, бывшие возлюбленные не поливают грязью друг друга на публике. Ранее сообщалось, что бывшая невеста Владимира Кличко сильно располнела.

Обновлено в 14:05 Конфликт между Хикерсоном и Панеттьери возник в разгар отдыха в ночном клубе.

Обновлено в 14:28 В СМИ уже не раз появлялась информация о буйном характере нового бойфренда Панеттьери, малоизвестного актера Брайана Хикерсона.