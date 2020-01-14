Бывшую жены Джонни Деппа застукали за поцелуями с женщиной

Голливудская актриса Эмбер Херд начала встречаться с девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

После громкого развода с Джонни Деппом актриса решила начать отношения с женщиной. По крайней мере, так считают журналисты таблоида.

Учитывая снимки, сделанные папарацци, звезда не скрывает своего романа с женщиной. Так, бывшую жену Джонни Деппа застали с художником-декоратором Бьянкой Бутти на улицах Лос-Анджелеса за страстными поцелуями. Девушки смеялись и обнимались, а затем сели в машину актрисы и уехали прочь.

По данным Daily Mail, в 2019 году у Бьянки второй раз за четыре года диагностировали рак груди.

Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою поддержку:…

Актриса не скрывала своей бисексуальности. До замужества звезда четыре года встречалась с женщиной-фотографом Тасей ван Ри.

Обновлено в 18:25 Звезду фильмов "Аквамен" и "Альфа Дог" папарацци сняли в Палм-спрингс, Калифорния, с ее новой подругой Бьянкой Бутти. Девушки целовались, а потом укатили вместе на винтажном "Мустанге". Об этом пишет Daily Mail. Бьянка известна, как художник-декоратор и автор нескольких фильмов в стиле арт-хаус, как давно она встречается с Эмбер – неизвестно. Эмбер Херд и Бьянка Бутти Но актриса никогда не скрывала свою бисексуальность. Среди ее партнеров числятся миллиардер Илон Маск, арт-дилер Вито Шнабель, режиссер Энди Мускетти, фотограф Тася ван Ри и, конечно, Джонни Депп, за которого Эмбер вышла замуж после скоропалительного романа на съемках фильма "Ромовый дневник". Эмбер и Илон Маск Эмбер и Тася ван Ри Джонни Депп и Эмбер Херд Позже она обвинила его в избиениях, развелась и отсудила семь миллионов долларов. Депп все отрицает и утверждает, что Эмбер рисовала на себе синяки. Как ранее писал Фокус: Вскоре после расставания с Лиамом Хемсвортом, Майли Сайрус «застукали» на яхте с блогером и соосновательницей проекта FORAY Кейтлин Картер. Весенний номер журнала Wonderland снял для своей обложки актрису Эмбер Херд, бывшую жену Джонни Деппа и звезду "Аквамена".