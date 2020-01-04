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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 15:21
· США · Убийство · Президент США · Иран · Война
"Царство террора" Сулеймани закончилось: Трамп назвал цель убийства

"Царство террора" Сулеймани закончилось: Трамп назвал цель убийства (7 новостей и 1 видео)

«Трамп сказал, что царство террора Сулеймани закончилось после удара по аэропорту Багдад в пятницу»

Соединенные Штаты Америки убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани "чтобы остановить войну, а не начать ее".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Европейска правда"

Трамп заявил, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.

Выступая на пресс-конференции во Флориде, Трамп сказал о пятничной атаке: "Военные США нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани."

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"Сулеймани задумывал неизбежные и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его с поличным и уничтожили", - добавил президент США.

Обновлено в 14:55 Президент Дональд Трамп после уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что США не ставят своей целью смену режима в Иране, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.

Обновлено в 15:21 Такое заявление Трампа опубликовали в Twitter Белого дома.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.20, 14:55 Президент Дональд Трамп после уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что США не ставят своей целью смену режима в Иране, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае,…
ForUm ForUm  ·  04.01.20, 15:21 Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство по его приказу иранского генерала Касема Сулеймани.«То, что США сделали вчера, надо было сделать давным-давно. Это спасло бы много жизней ...…
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