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"Царство террора" Сулеймани закончилось: Трамп назвал цель убийства (7 новостей и 1 видео) «Трамп сказал, что царство террора Сулеймани закончилось после удара по аэропорту Багдад в пятницу»

Соединенные Штаты Америки убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани "чтобы остановить войну, а не начать ее".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Европейска правда"

Трамп заявил, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.

Выступая на пресс-конференции во Флориде, Трамп сказал о пятничной атаке: "Военные США нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани."

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"Сулеймани задумывал неизбежные и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его с поличным и уничтожили", - добавил президент США.

Обновлено в 14:55 Президент Дональд Трамп после уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что США не ставят своей целью смену режима в Иране, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.

Обновлено в 15:21 Такое заявление Трампа опубликовали в Twitter Белого дома.