Соединенные Штаты Америки убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани "чтобы остановить войну, а не начать ее".
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Европейска правда"
Трамп заявил, что "царство террора" Сулеймани "закончилось" после удара по аэропорту Багдад в пятницу.
Выступая на пресс-конференции во Флориде, Трамп сказал о пятничной атаке: "Военные США нанесли безупречный точный удар, который убил террориста номер один Кассема Сулеймани."
"Сулеймани задумывал неизбежные и зловещие нападения на американских дипломатов и военных, но мы поймали его с поличным и уничтожили", - добавил президент США.
Обновлено в 14:55 Президент Дональд Трамп после уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что США не ставят своей целью смену режима в Иране, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.
Обновлено в 15:21 Такое заявление Трампа опубликовали в Twitter Белого дома.