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Цена на газ этой зимой будет зависеть от результата переговоров с РФ, - Гончарук

Цена на газ этой зимой будет зависеть от результата переговоров с РФ, - Гончарук (3 новости)

«По словам министра, это зависит от результата переговоров с Россией»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал от чего должна уменьшиться цена на бензин. По расчетам цена должна снизиться на 2 гривны заявил глава правительства в программе "Свобода слова".

Он отметил, что цена топлива очень привязана к гривне, поэтому с ее укреплением цены бензина должны также снижаться. Премьер отметил, что сейчас наблюдается удешевление бензина на 30-80 копеек, но он назвал это уменьшение абсолютно неадекватным. 

"По нашим расчетам они (цены - ред.) должны уменьшиться чуть ли не на 2 гривны", - утверждает Гончарук.

Для снижения цен на топливо, по его мнению, нужно стимулировать конкуренцию на рынке.

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"Цены на бензин снижаются, они будут снижаться. Мы прогнозируем, что они в ближайший период времени по определенной инерции продолжат снижаться. Но скорость снижения этой цены зависит от того, насколько нам удастся стимулировать конкуренцию на этом рынке", - уверяет премьер.

Главными препятствиями в удешевлении бензина Гончарук называет большой "теневой сектор" и работу Антимонопольного комитета. 

Ранее сообщалось, что крупные сети снизили цены на бензин и дизтопливо на 20-30 копеек.

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