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Цена на транзит буде установлена на пять лет - РФ

Цена на транзит буде установлена на пять лет - РФ (6 новостей)

«Размер платы Газпрома за оказание услуг по транспортировке газа через Украину будет неизменным в течение пяти лет, сообщил вице-премьер РФ…»

Плата "Газпрома" украинскому "Натфогазу" за транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение ближайших пяти лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские СМИ. Во время доклада российскому премьеру Дмитрию Меведеву он заявил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет. "Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет", - сказал Козак. Ранее Козак заявлял, что российский "Газпром" выдвинул к НАК "Нафтогаз Украины" требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. При этом он заявил, что это размер является коммерческой тайной. 20 декабря 2019 года в Минске состоялись переговоры, на которых представители Киева и Москвы подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. «Нафтогаз» и «Газпром» договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Он предусматривает минимальную прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Его должны подписать до 29 декабря.

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РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.19, 13:33 Плата "Газпрома" украинскому "Натфогазу" за транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение ближайших пяти лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.19, 13:58 На газовых переговорах было достигнуто соглашение о фиксированной цене за транзит газа на пять лет. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию…
УНН УНН  ·  23.12.19, 14:10 “Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы „Газпрома“ за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки…
Главред Главред  ·  23.12.19, 14:14 Плата российского газового гиганта Газпрома украинскому Натфогазу за транзит газа через территорию Украины не будет меняться в течение ближайших пяти лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.19, 15:01 Размер платы "Газпрома" за оказание услуг по транспортировке газа через Украину будет неизменным в течение пяти лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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