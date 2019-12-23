Цена на транзит буде установлена на пять лет - РФ

Плата "Газпрома" украинскому "Натфогазу" за транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение ближайших пяти лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские СМИ. Во время доклада российскому премьеру Дмитрию Меведеву он заявил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет. "Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет", - сказал Козак. Ранее Козак заявлял, что российский "Газпром" выдвинул к НАК "Нафтогаз Украины" требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. При этом он заявил, что это размер является коммерческой тайной. 20 декабря 2019 года в Минске состоялись переговоры, на которых представители Киева и Москвы подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. «Нафтогаз» и «Газпром» договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Он предусматривает минимальную прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Его должны подписать до 29 декабря.