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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:17
"Центрэнерго" обвинило нардепа Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия, - СМИ

"Центрэнерго" обвинило нардепа Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия, - СМИ (6 новостей)

«ПАО Центрэнерго выражает обеспокоенность публичными заявлениями народного депутата Украины Сергея Лещенко об условиях открытого приватизационного конкурса ПАО Центрэнерго и обвинениями…»

ПАО «Центрэнерго» обвинило народного депутата Украины Сергея Лещенко во вмешательстве в свою деятельность из-за его заявления об условиях приватизационного конкурса предприятия. Об этом со ссылкой на заявление предприятия сообщает «Главком». «Заявления народного депутата Украины, который безосновательно называет «аферой» открытый приватизационный конкурс и ставит под сомнение объявленную стоимость компании в 200 млн долларов США, расценивая ее как «продажу за бесценок», свидетельствуют о предвзятости и политических мотивах господина Сергея Лещенко», – сообщают в «Центрэнерго». Также представители предприятия отмечают, что стартовая цена государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» была определена по результатам всестороннего и объективного аудита компании, который был проведен за счет государства международной аудиторской компанией Ernst&Young. «Для проведения оценки компании и определения стартовой цены государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» Кабинетом Министров Украины был определен и утвержден Советник – польский филиал авторитетной аудиторской компании Ernst&Young (Распоряжение КМУ от 21.02.2018 №111-р). Советником к аудиту было привлечено также юридическую фирму Baker McKenzie и аудиторскую компанию Baker Tilly Ukraine», – уточняют в «Центрэнерго». На предприятии уверены, что ставя под сомнение результаты работы иностранных аудиторов и называя процедуру приватизации ПАО «Центрэнерго» «аферой», народный депутат Украины Сергей Лещенко сознательно действует вопреки государственным интересам, ведь таким образом занижает рыночную стоимость как самой компании, так и государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго», выставленных на приватизацию Фондом государственного имущества Украины. «К сожалению, это уже не первый факт вмешательства в хозяйственную деятельность компании «Центрэнерго» со стороны народного депутата Сергея Лещенко, который ради личного политического пиара прибегает к грязным манипуляциям и выдает информацию из открытых источников за «сенсацию», и таким образом вредит интересам государства», – сообщают в «Центрэнерго». Представители «Центрэнерго» призывают народных депутатов и членов правительства дать свою оценку публичным заявлениям Сергея Лещенко, и признать их вредящих репутации, инвестиционной привлекательности и занижают рыночную стоимость государственного актива ПАО «Центрэнерго». Ранее Фонд госимущества отменил конкурс на приватизацию «Центрэнерго».

Обновлено в 20:55 Так в компании отреагировали на блог Лещенко, опубликованный 11 декабря на сайте "Украинской правды", в котором он заявляет о намерении президента Петра Порошенко "прикупить ["Центрэнерго"] на подставных лиц".

Обновлено в 21:17 Также представители предприятия отмечают, что стартовая цена государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» была определена по результатам всестороннего и объективного аудита компании, было проведено за счет государства международной аудиторской компанией Ernst&Young.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Центрэнерго" обвинило нардепа Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия, - СМИ»
Фото В Центрэнерго обеспокоены заявлениями нардепа Лещенко об условиях приватизационного конкурса
Фото «Центрэнерго» обвинило нардепа Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия – СМИ
Фото "Центрэнерго" обвинило нардепа Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия
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Depo.ua Depo.ua  ·  13.12.18, 19:14 ПАО "Центрэнерго" обвинило народного депутата Украины Сергея Лещенко во вмешательстве в свою деятельность за его заявления об условиях приватизационного конкурса предприятия. Об этом говорится в заявлении…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.18, 19:27 ПАО "Центрэнерго" выражает обеспокоенность публичными заявлениями народного депутата Украины Сергея Лещенко об условиях открытого приватизационного конкурса ПАО "Центрэнерго" и обвинениями с его стороны…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.12.18, 19:47 ПАО "Центрэнерго" выражает обеспокоенность публичными заявлениями народного депутата Украины Сергея Лещенко об условиях открытого приватизационного конкурса ПАО "Центрэнерго" и обвинениями с его стороны…
Гордон Гордон  ·  13.12.18, 20:55 Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко назвал конкурс по продаже госпакета акций "Центрэнерго" аферой. На предприятии считают, что таким образом депутат занижает рыночную стоимость и…
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ForUm ForUm  ·  13.12.18, 21:17 ПАО «Центрэнерго» обвинило народного депутата Украины Сергея Лещенко во вмешательстве в свою деятельность из-за его заявления об условиях приватизационного конкурса предприятия. Об этом говорится…
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