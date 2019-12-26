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Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт

Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт (2 новости)

«На фоне того, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо, стоимость бензина и дизельного топлива…»

Снижение цен АЗС на бензин и дизельное топливо напрямую связана с перегревом украинского рынка, который как раз и составляет 1 доллар +/-10 центов. Такое мнение в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил эксперт в сфере энергетики и руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. «Компании, представители которых присутствовали на встрече с Президентом, не могли отказаться от его предложения снизить цены на топливо, поскольку по его словам они получают и сверхприбыли. И это, отчасти соответствует действительности. Поэтому, если они будут сопротивляться, то получат проблемы с Антимонопольным комитетом, налоговой службой, пожарными, экологами. Такому административно-командному методу давления вообще невозможно противостоять», - отметил эксперт. При этом, как напомнил Г. Рябцев, за 30 дней до совещания у Президента, цены на бензин и дизельное топливо снизились на 85 копеек. «Нельзя сказать, что до встречи с Президентом, снижения цен не было. Просто Зеленскому об этом не докладывали», - уточнил аналитик. Также, эксперт, добавил, что нужно дать объяснение тому, почему снижения цен произошло именно на 1 доллар и 10 центов. «Украинский рынок реагирует на все изменения внешней конъюнктуры, изменения курса национальной валюты и спроса. Но украинский рынок перегрет и величина перегрева как раз и составляет 1 доллар +/-10 центов», - заключил Г. Рябцев.

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УНН УНН  ·  26.12.19, 14:05 На фоне того, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо, стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС упала более чем на две гривны. О том, на какие…
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