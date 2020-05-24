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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 09:00
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Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины

Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины (6 новостей)

«Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п’ятницю, 22 травня,»

Чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу консульских отделов, в частности выдачу рабочих виз украинцам. Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, а посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщает Radio Prague International.

“После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию для чешской системы здравоохранения и сельского хозяйства, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа”, - отметил глава МИД Чехии.

Также, по словам дипломата, украинцы, уже на территории Чехии смогут подать заявление на продление вида на жительство. Предложение будет действовать для украинских высококвалифицированных кадров в области здравоохранения...

Обновлено в 07:47 Об этом сообщает Radio Prague International.

Обновлено в 09:00 В пятницу, 22 мая, начало принимать визовые анкеты и документы генеральное консульство во Львове. Посольство Чехии в Киеве начнет это делать с понедельника, 25 мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины»
Фото Чехія відновила видачу робочих віз українцям
Фото Власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам
Фото Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам
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Главком Главком  ·  24.05.20, 03:58 Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п’ятницю, 22 травня,
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.20, 06:43 Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз гражданам этой страны. Об этом сообщает Radio Prague International. Генеральное консульство…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.05.20, 07:42 Чеські дипломатичні представництва в Україні відновили роботу консульських відділів, спрямовану на видачу робочих віз громадянам цієї країни
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 07:47 Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины. Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу соответствующих консульских отделов.Об этом сообщает Radio Prague International.Генеральное…
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ForUm ForUm  ·  24.05.20, 09:00 Чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу, а также Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам.Об этом сообщает Radio Prague International.В пятницу,…
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