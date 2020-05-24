Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины (6 новостей) «Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п’ятницю, 22 травня,»

Чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу консульских отделов, в частности выдачу рабочих виз украинцам. Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, а посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщает Radio Prague International.

“После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию для чешской системы здравоохранения и сельского хозяйства, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа”, - отметил глава МИД Чехии.

Также, по словам дипломата, украинцы, уже на территории Чехии смогут подать заявление на продление вида на жительство. Предложение будет действовать для украинских высококвалифицированных кадров в области здравоохранения...

Обновлено в 07:47 Об этом сообщает Radio Prague International.

Обновлено в 09:00 В пятницу, 22 мая, начало принимать визовые анкеты и документы генеральное консульство во Львове. Посольство Чехии в Киеве начнет это делать с понедельника, 25 мая.