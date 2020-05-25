Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины

Посольство Чехии в Украине опровергло информацию, что диппредставительства республики возобновляют прием заявок на выдачу виз для отдельных работников из нашей страны.

«В связи с неточной информацией в СМИ Посольство Чешской Республики в Киеве заявляет об опровержении информации по восстановлению визовой деятельности с понедельника, 25 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в консульском отделе Посольства Чешской Республики в Киеве пока также приостановлена деятельность по предоставлению виз/вида на жительство и в дальнейшем приостановлена.

«Поэтому мы просим о том, чтобы никто не приходил в консульский отдел, поскольку он до сих пор остается полностью закрытым для общественности. Пока неизвестно, когда визовая деятельность будет полностью восстановлена», - отметили в посольстве.

Также дипломаты подтвердили, что с 22 мая частично возобновило деятельность Генеральное консульство Чехии во Львове, которое принимает заявки на получение шенгенск...