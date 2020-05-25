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Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины

Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины (3 новости)

«В Посольстве Чехии разъяснили, что в Киеве выдача рабочих виз остается приостановленной»

Посольство Чехии в Украине опровергло информацию, что диппредставительства республики возобновляют прием заявок на выдачу виз для отдельных работников из нашей страны.

«В связи с неточной информацией в СМИ Посольство Чешской Республики в Киеве заявляет об опровержении информации по восстановлению визовой деятельности с понедельника, 25 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в консульском отделе Посольства Чешской Республики в Киеве пока также приостановлена деятельность по предоставлению виз/вида на жительство и в дальнейшем приостановлена.

«Поэтому мы просим о том, чтобы никто не приходил в консульский отдел, поскольку он до сих пор остается полностью закрытым для общественности. Пока неизвестно, когда визовая деятельность будет полностью восстановлена», - отметили в посольстве.

Также дипломаты подтвердили, что с 22 мая частично возобновило деятельность Генеральное консульство Чехии во Львове, которое принимает заявки на получение шенгенск...

ФОТО К НОВОСТИ: «Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины»
Фото Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины
Фото Чехия опровергла выдачу рабочих виз украинцам
Фото Чехия частично возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 11:50 В Посольстве Чехии разъяснили, что в Киеве выдача рабочих виз остается приостановленной.
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