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Фокус Фокус · · Обновлено в 13:21
· Долг
Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год

Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год (5 новостей)

«Человечество исчерпало в понедельник, 29 июля, восстанавливаемые природные ресурсы на 2019 год. Об этом идет речь в отчете международной организации Global…»

29 июля наступил Всемирный день экологического долга - дата, к которой население планеты потратило все ресурсы, которые природа способна восстановить за год. Об этом пишет Phys.org. Так называемый экологический долг человечества ежегодно высчитывает международная исследовательская организация Global Footprint Network, опираясь на данные ООН, Международного энергетического агентства и Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Оценка пригодной для использования площади биологически продуктивных районов суши и моря - пастбищных и рыболовных угодий, пахотных земель - выражаются в так называемых глобальных гектарах. Они используются в качестве стандартной единицы, с помощью которой отображается общая "биоемкость" Земли. Затем исследователи анализируют потребительскую сторону вопроса. Они рассчитывают площадь продуктивных районов, необходимую для удовлетворения потребности человечества в продукции растение- и животноводства, рыбе, древесине и пространстве для городского развития. В расчет также принимается способность лесов поглощать выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива. Это называется экологическим следом. Разница между ним и биоемкостью Земли и составляет долг. Впервые экологический долг был зафиксирован в 1970-х, когда рост населения и увеличение средних потребностей вытолкнули потребление за пределы уровня возобновляемости. С тех пор день, когда человечество превышает свой ежегодный планетарный бюджет, сдвигается вперед. Тридцать лет назад эта черта была пройдена 15 октября. Двадцать лет назад - 30 сентября. Десять лет назад - 15 августа. Был короткий спад, но за последние два года темпы возросли, и в прошлом году эта дата наступила 1 августа. В этом году человечество начало жить в долг перед Землей раньше, чем когда бы то ни было. “Последствия этого глобального экологического перерасхода проявляются все более ярко - в виде обезлесения, эрозии почвы, утраты биоразнообразия и накопления углекислого газа в атмосфере. Последнее приводит к изменению климата и учащению экстремальных погодных явлений”, - говорится в отчете Global Footprint Network. Как ранее сообщал Фокус: В конце апреля эксперты ООН представили масштабный отчет о сокращении биоразнообразия на Земле. По их расчетам, сегодня около миллиона видов растений и животных находится под угрозой исчезновения. Ученые подсчитали, сколько видов растений исчезло с лица Земли со времен промышленной революции. Предполагается, что темпы исчезновения растений увеличились с тех пор в 500 раз.

Обновлено в 12:35 29 июля наступил Всемирный день экологического долга - дата, к которой население планеты потратило все ресурсы, которые природа способна восстановить за год. Об этом пишет Phys.org. Так называемый экологический долг человечества ежегодно высчитывает международная исследовательская организация Global Footprint Network, опираясь…

Обновлено в 13:21 "Человечество использует природу в 1,75 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Это будто бы мы пользуемся ресурсами 1,75 Земли", - объяснили защитники окружающей среды.

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Facenews Facenews  ·  29.07.19, 10:30 С середины семидесятых годов исследователи рассчитывают объемы потребления биоресурсов и соотносят их со способностью экосистем восстанавливаться.В 2019 году человечество израсходовало условный запас…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.07.19, 10:44 Человечество исчерпало в понедельник, 29 июля, восстанавливаемые природные ресурсы на 2019 год. Об этом идет речь в отчете международной организации Global Footprint Network. "Человечество использует…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.07.19, 13:21 Годовой запас природных ресурсов (воду, чистый воздух, почву и т.д.), которые планета способна восстановить в течение года, человечество исчерпало сегодня, 29 июля. Об этом говорится в отчете международной…
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