Чемпионат Германии можно снова закрывать: "Бавария" обыграла главного конкурента на "салатницу"

"Бавария" на выезде обыграла дортмундскую "Боруссию" в центральном матче 28-го тура чемпионата Германии и практически сняла все вопросы об обладателе золотой салатницы Бундеслиги. Единственный гол в матче в первом тайме забил Йошуа Киммих, красиво перебросил вратаря "шмелей". Подробную стенограмму матча можно смотреть в нашем онлайне "Боруссия" - "Бавария".

После перерыва хозяева поля создали несколько опасных моментов, но так и не смогли отыграться. К тому же дортмундцы лишились своего главного забивалы - юный талант Эрлинг Холанд получил повреждение и покинул поле, прихрамывая.

После этой встречи "Бавария" опережает "Боруссию" на семь баллов за шесть туров до конца сезона. А вот Дортмунду теперь нужно думать, чтобы их не опередил "Лейпциг". "Быки" отстают от них на три балла, но свой матч отчетного тура проведут завтра против "Герты" а и в случае победы сравняются с "Боруссие" по очкам.

"Боруссия" Д - "Бавария" - 0:1Гол: Киммих (43)

"Боруссия"...