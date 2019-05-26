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Чемпионат мира. Нигерия U-20 – Украина U-20. Онлайн трансляция

Чемпионат мира. Нигерия U-20 – Украина U-20. Онлайн трансляция (4 новости)

«Встреча состоится в понедельник, 27 мая»

Киевское "Динамо" в воскресенье, 26 мая, будет принимать на своем поле "Львов". Матч можно будет посмотреть как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Матч "Динамо" – "Львов" по телевидению покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 17:00. На сайте этого же канала матч можно будет просмотреть онлайн.

Онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Львов" проведет также и FootballHub. Трансляция начнется в 17:00.

Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Видео трансляция (видео)
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Видео трансляция (видео)

Также матч покажет и официальный YouTube-канал ФК "Динамо". Трансляция со стадиона начнется в 16:40.

Матч "Динамо" – "Львов" смотреть онлайн можно будет на сайте Спорт24. Трансляция начнется перед самым поединком.

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