Чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан бросила всем вызов, дерзко сменив имидж и показав язык и "козу" (4 новости) «Спортсменка бросила вызов самой себе»

Украинская саблистка Ольга Харлан в Будапеште стала шестикратной чемпионкой мира, а уже после завершения соревнований решила безумно отпраздновать золото.

Харлан после очередного триумфа перекрасила волосы в розовый цвет. По словам самой спортсменки, это был своеобразный вызов самой себе.

Душа требует изменений. Ну а вообще это был вызов самой себе! Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам, – написала Харлан в Instagram.

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Душа требует перемен?? Ну а вообще это был вызов самой себе! Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам @ex_manta от решения был просто в восторге А какие вы бросаете себе вызовы? #pinkhair #readyforvacation #favoritecolor

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan) 28 Июл 2019 в 11:00 PDT

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла чемпионат мира, одолев в финале россиянку Софью Великую (15:14).

Всего для Харлан это золото стало шестым на чемпионатах мира. Кроме четырех индивидуальных побед, в активе украинки еще два золота в командной сабле. Также Ольга завоевала золото командных соревнований на Олимпийских играх-2008 в Пекине.