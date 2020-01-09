Через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС (4 новости) «Первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз пересек Украину почти за 40 часов»

"Укрзализныця" обслужила первый транзитный контейнерный поезд по маршруту Сиань – Славкув (Китай – Польша), сообщил сегодня глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз. Впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве. Маршрут Китай - ЕС транзитом по Украине – надежный, дешевый и удобный для всех участников логистической цепи. А этот поезд – хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для "Укрзализныци", – отметил он.

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Кравцов также заявил, что у "Укрзализныцы" есть ряд преимуществ для таких маршрутов и их развития в будущем, так как может быть частью сухопутного маршрута, морского и маршрута ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

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Глава компании в то же время отметил снижение объема транзитных перевозок по территории страны в целом.

"С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики", – пояснил Кравцов и добавил, что при этом "Укрзализныця" – максимально надежный партнер для транзита, поскольку предлагает альтернативные и выгодные маршруты.