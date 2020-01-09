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Через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС

Через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС (4 новости)

«Первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз пересек Украину почти за 40 часов»

"Укрзализныця" обслужила первый транзитный контейнерный поезд по маршруту Сиань – Славкув (Китай – Польша), сообщил сегодня глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз. Впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве. Маршрут Китай - ЕС транзитом по Украине – надежный, дешевый и удобный для всех участников логистической цепи. А этот поезд – хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для "Укрзализныци", – отметил он.

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Кравцов также заявил, что у "Укрзализныцы" есть ряд преимуществ для таких маршрутов и их развития в будущем, так как может быть частью сухопутного маршрута, морского и маршрута ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

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Глава компании в то же время отметил снижение объема транзитных перевозок по территории страны в целом.

"С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики", – пояснил Кравцов и добавил, что при этом "Укрзализныця" – максимально надежный партнер для транзита, поскольку предлагает альтернативные и выгодные маршруты.

ФОТО К НОВОСТИ: «Через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС»
Фото Территорию Украины впервые пересек транзитный поезд из Китая в Польшу
Фото По территории Украины проехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз
Фото Через Украину впервые проехал контейнерный поезд из Китая в ЕС
Фото Через Украину в ЕС проехал первый контейнерный поезд из Китая
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Униан Униан  ·  09.01.20, 15:21 Первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз пересек Украину почти за 40 часов.
ТСН ТСН  ·  09.01.20, 15:26 В пути поезд был 12 дней.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.01.20, 16:01 Впервые контейнерный поезд из китайского города Сиань до польского Славкува проехал транзитом через Украину без перегрузки. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook. Путь…
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