Черкасский горсовет предложил заключить договорные отношения с Киевом

На сессии Черкасского городского совета депутаты большинством голосов утвердили обращение в адрес президента и Верховной Рады с призывом выбирать губернаторов областей прямым голосованием граждан и передать бюджетные полномочия в регионы. Об этом пишет "m.for-ua.com". Решение было вынесено на сессию, инициативу поддержали 22 из 38 депутатов, сообщается на сайте «Vikka». Депутаты надеются, что действенным механизмом взаимодействия между народом и властью станет новый закон о местном самоуправлении, когда главы областных администраций будут избираться на прямых выборах. Президент Украины заявил, что продолжит курс на децентрализацию страны. Громады должны сами формировать бюджет регионов и заключать с Кабмином договоры о разграничении полномочий. Без договорных отношений между Центром и регионами невозможно завершить процесс демократизации Украины. Черкасские депутаты считают, что формирование власти народом на всех этапах и возможность контролировать власть, является высшей демократией. Депутаты проголосовали за внесение изменений в Конституцию Украины в части избрания глав регионов на прямых выборов и проведения бюджетной децентрализации, согласно которой вначале принимаются бюджеты областей, а потом бюджет утверждается в Верховной Раде. Украинский народ ждет от административно-территориальной реформы реальных изменений. И право выбирать себе главу области и района станет одним из первых шагов к демократизации системы государственного управления.