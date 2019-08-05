  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. "Чернобыль" от HBO в США признали лучшим мини-сериалом (видео)
Общество
Канал 112 Канал 112 ·
"Чернобыль" от HBO в США признали лучшим мини-сериалом (видео)

"Чернобыль" от HBO в США признали лучшим мини-сериалом (видео) (3 новости)

«А британский сериал «Дрянь» получил сразу три приза телекритиков»

Черная комедия "Дрянь" и историческая драма "Чернобыль" стали триумфаторами 35-й премии Ассоциации телекритиков США. Список победителей во всех 12 номинациях опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Проект британской актрисы и сценаристки Фиби Уоллер-Бридж единственный удостоился сразу нескольких наград, получив три статуэтки и не проиграв таким образом ни одной номинации. Второй сезон "Дряни" признали "Лучшей программой года", "Лучшей комедией", а Уоллер-Бридж, которая написала сценарий и исполнила главную роль, отметили за "Лучшую актерскую работу в комедии".

Полный список победителей выглядит так:

Лучшая актерская работа в драме – Мишель Уильямс, "Фосси/Вердон" (FX)

Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям
Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР"

Лучшая актерская работа в комедии – Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь" (Amazon)

Лучшая новостная или информационная программа – "Покидая Неверленд" (HBO)

Лучшее реалити – Queer Eye (Netflix)

Лучшая детская программа – "Артур" (PBS Kids)

Лучшая программа скетчей или шоу в жанре варьете – "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)

Лучшая новая программа – "Жизни матрешки" (Netflix)

Лучший телефильм или мини-сериал – "Чернобыль" (HBO)

Лучшая драма – "Лучше звоните Солу" (АМС)

Лучшая комедия – "Дрянь" (Amazon)

Программа года – "Дрянь" (Amazon)

Премия за достижения в карьере – Дэвид Милч, сценарист и телепродюсер, создатель таких телесериалов как "Полиция Нью-Йорка", "Дэдвуд", "Удача", неоднократный лауреат премии "Эмми"

Премия за наследие – "Дэдвуд" (HBO)

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  05.08.19, 13:08 А британский сериал «Дрянь» получил сразу три приза телекритиков
Униан Униан  ·  05.08.19, 15:50 Черная комедия Фиби Уоллер-Бридж получила три награды из 12 возможных.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Принца Чарльза пригласили сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
&quot;Чернобыль&quot; от HBO в США признали лучшим мини-сериалом (видео)

"Чернобыль" от HBO в США признали лучшим мини-сериалом (видео)
Приговор пяти исполнителям нападения на Гандзюк вступил в силу

Приговор пяти исполнителям нападения на Гандзюк вступил в силу
Генерал Назаров, признанный виновным в сбивании оккупантами самолета Ил-76, подал рапорт об увольнении из ВСУ

Генерал Назаров, признанный виновным в сбивании оккупантами самолета Ил-76, подал…
С 5 августа еще одна станция столичного метро откажется от продажи жетонов

С 5 августа еще одна станция столичного метро откажется от…
В правительстве «анонсировали» уменьшение количества украинцев в два раза

В правительстве «анонсировали» уменьшение количества украинцев в два раза
Умер Вилли Токарев

Умер Вилли Токарев
Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи

Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под Киевом таксист приковал пассажира цепью и закрыл в подвале

Под Киевом таксист приковал пассажира цепью и закрыл в подвале
Последствия Brexit без соглашения будут особенно серьезными для Великобритании, заявляют в ЕК

Последствия Brexit без соглашения будут особенно серьезными для Великобритании, заявляют…
В Аргентине обнаружили пропавшего теленка без половины мордочки

В Аргентине обнаружили пропавшего теленка без половины мордочки
В Слуге народа поведали, что Зеленский будет обсуждать с Трампом

В Слуге народа поведали, что Зеленский будет обсуждать с Трампом
18-летний киевлянин ограбил пожилую пенсионерку

18-летний киевлянин ограбил пожилую пенсионерку
Последствия для России от выхода из ракетного договора

Последствия для России от выхода из ракетного договора
&quot;Замах&quot; на президента-втікача: одіозний Добкін прийшов на допит у ГПУ – що розповів (Відео)

"Замах" на президента-втікача: одіозний Добкін прийшов на допит у ГПУ…
В Департаменте образования рассказали, когда пройдет ВНО-2020

В Департаменте образования рассказали, когда пройдет ВНО-2020
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.