"Чернобыль" от HBO в США признали лучшим мини-сериалом (видео)

Черная комедия "Дрянь" и историческая драма "Чернобыль" стали триумфаторами 35-й премии Ассоциации телекритиков США. Список победителей во всех 12 номинациях опубликовало издание The Hollywood Reporter.
Проект британской актрисы и сценаристки Фиби Уоллер-Бридж единственный удостоился сразу нескольких наград, получив три статуэтки и не проиграв таким образом ни одной номинации. Второй сезон "Дряни" признали "Лучшей программой года", "Лучшей комедией", а Уоллер-Бридж, которая написала сценарий и исполнила главную роль, отметили за "Лучшую актерскую работу в комедии".
Полный список победителей выглядит так:
Лучшая актерская работа в драме – Мишель Уильямс, "Фосси/Вердон" (FX)
Лучшая актерская работа в комедии – Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь" (Amazon)
Лучшая новостная или информационная программа – "Покидая Неверленд" (HBO)
Лучшее реалити – Queer Eye (Netflix)
Лучшая детская программа – "Артур" (PBS Kids)
Лучшая программа скетчей или шоу в жанре варьете – "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)
Лучшая новая программа – "Жизни матрешки" (Netflix)
Лучший телефильм или мини-сериал – "Чернобыль" (HBO)
Лучшая драма – "Лучше звоните Солу" (АМС)
Лучшая комедия – "Дрянь" (Amazon)
Программа года – "Дрянь" (Amazon)
Премия за достижения в карьере – Дэвид Милч, сценарист и телепродюсер, создатель таких телесериалов как "Полиция Нью-Йорка", "Дэдвуд", "Удача", неоднократный лауреат премии "Эмми"
Премия за наследие – "Дэдвуд" (HBO)