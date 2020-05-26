Черногория в начале июня откроет границы для граждан девяти стран

Черногория в начале июня откроет границы для 9 стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья.
Об этом заявил черногорский премьер Душко Маркович, сообщается на официальной странице правительства страны в Twitter, передает Укринформ.
«В первые дни июня ожидается открытие границ для стран, которые соответствуют должным эпидемиологическим критериям. На данный момент речь идет о Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Албании, Греции. Это поддержит нашу туристическую отрасль », - отметил Маркович.
Отмечается, что правительство не предусматривает проведение для туристов никаких специальных медицинских тестов. Все они вместо «получат четкие указания» о том, что их ждет в Черногории сразу при въезде в страну....
Обновлено в 11:34 Границы пока открыты для граждан девяти стран.