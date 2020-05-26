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Газета День Газета День · · Обновлено в 11:34
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Черногория в начале июня откроет границы для граждан девяти стран

Черногория в начале июня откроет границы для граждан девяти стран (4 новости)

«Границы пока открыты для граждан девяти стран»

Черногория в начале июня откроет границы для 9 стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья.

Об этом заявил черногорский премьер Душко Маркович, сообщается на официальной странице правительства страны в Twitter, передает Укринформ.

«В первые дни июня ожидается открытие границ для стран, которые соответствуют должным эпидемиологическим критериям. На данный момент речь идет о Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Албании, Греции. Это поддержит нашу туристическую отрасль », - отметил Маркович.

Отмечается, что правительство не предусматривает проведение для туристов никаких специальных медицинских тестов. Все они вместо «получат четкие указания» о том, что их ждет в Черногории сразу при въезде в страну.

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Обновлено в 11:34 Границы пока открыты для граждан девяти стран.

ФОТО К НОВОСТИ: «Черногория в начале июня откроет границы для граждан девяти стран»
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Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 06:12 Черногория в конце мая откроет границы для туристов.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 10:23 Черногория, которая первой в Европе победила коронавирус, в начале июня откроет границы для стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья. Об этом заявил премьер-министр…
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 11:34 Границы пока открыты для граждан девяти стран.
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