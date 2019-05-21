  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Черноморец побеждает Карпаты и догоняет Арсенал-Киев: смотреть голы
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:01
Черноморец побеждает Карпаты и догоняет Арсенал-Киев: смотреть голы

Черноморец побеждает Карпаты и догоняет Арсенал-Киев: смотреть голы (6 новостей)

«Полузащитник львовского клуба сравнял счет в матче»

Одесский "Черноморец" изо всех сил пытается удержаться в УПЛ. Для этого "морякам" надо было победить дома львовские "Карпаты". Последние тоже пока не гарантировали себе сохранение места в элите.

Черноморец – Карпаты 3:1 Голы: Вильхамссон, 9, Павлов, 75, Рыжук, 83 – Мякушко, 74 (пен)

Из-за выборов президента Украины туры чемпионата Украины были смещены. Поэтому "Черноморец" против "Карпат" свой матч провел среди недели – во вторник, 21 мая. Учитывая, что предыдущий матч у обеих команд был на выходных, обоим тренерам пришлось прибегнуть к ротации.

Один из первых моментов в исполнении хозяев в этом матче стал голевым. После навеса с фланга от партнера никем не прикрытый Вильхамссон получил мяч и пробил почти в падении. Это пятый гол исландского игрока в чемпионате. Если бы он забил в предыдущем матче с "Олимпиком", его голевая серия составляла бы пять матчей подряд.

Зеленский назначил главу Администрации президента
Зеленский назначил главу Администрации президента

Ответили на это "Карпаты" лишь в середине первого тайма. На дальний удар решился Ди Франко. Удар оказался мощный, но неточный. Впоследствии пробивал со штрафного Мякушко. Но мяч полетел точно в руки Литовченко.

В конце тайма Коваль мог доказывать преимущество своей команды до двух голов после ошибки Мегремича, но пробил мимо рамки ворот. С этим команды и ушли на перерыв.

Видео лучших моментов первого тайма матча Черноморец – Карпаты

Во втором тайме матч продолжился почти без моментов. "Карпаты" никак не могли пройти защиту соперников, так ничего и не продемонстрировав впереди. Поэтому сравнять счет в матче им помог случай. После навеса в штрафную Бабенко неудачно сыграл руками, и арбитр назначил пенальти. Удар с отметки четко реализовал Мякушко.

Но через минуту "Черноморец" снова был впереди. Российский форвард Павлов, который только перед этим вышел на замену, удачно сыграл пяткой после прострела в штрафную.

А потом одесситы забили и третий гол. "Черноморец" получил право на штрафной. После подачи в штрафную Рыжук пробил головой, оказавшись без опеки.

"Черноморец" побеждает и набирает 25 очков. Столько же у "Арсенал-Киев", который еще не сыграл свой матч против донецкого "Олимпика". У "Карпат" 29 баллов. Поэтому команды еще не гарантировали себе место в УПЛ на следующий сезон.

Обновлено в 20:19 Как сообщает пресс-служба "Черноморца", одесситы с самого начала игры взяли мяч под свой контроль и уже на девятой минуте добились успеха. Счет открыл исландский легионер Арни Вильхьяльмссона. После гола "моряки" продолжали атаковать, поэтому гостям удалось создать напряжение у ворот хозяев…

Обновлено в 21:01 21 мая в Одессе в рамках 30 тура Премьер-лиги Украины по футболу состоялся матч между «Черноморцем» и «Карпатами».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  21.05.19, 16:00 В чемпионате Украины осталось лишь три тура. "Черноморцу" надо ликвидировать отставание как раз в три очка, а впереди поединки с лидерами второй шестерки "Ворсклой" и "Десной", так что сегодня, быть может,…
Terrikon Terrikon  ·  21.05.19, 19:04 "Черноморец" выходил на домашний матч против "Карпат" как на последний бой. Этот настрой помог одесситам провести быстрый гол.
Sport.ua Sport.ua  ·  21.05.19, 19:10 Полузащитник львовского клуба сравнял счет в матче
Думская Думская  ·  21.05.19, 20:19 После серии неудач одесский "Черноморец" наконец одержал уверенную победу. В сегодняшнем домашнем матче он обыграл львовские "Карпаты", получив шанс сохранить место в элите. Как сообщает пресс-служба…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Первый городской Первый городской  ·  21.05.19, 21:01 21 мая в Одессе в рамках 30 тура Премьер-лиги Украины по футболу состоялся матч между «Черноморцем» и «Карпатами».
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Черноморец побеждает Карпаты и догоняет Арсенал-Киев: смотреть голы

Черноморец побеждает Карпаты и догоняет Арсенал-Киев: смотреть голы
Тренер &quot;Динамо&quot; может возглавить российский клуб

Тренер "Динамо" может возглавить российский клуб
Украинский квартет Asturia откроет финал Лиги чемпионов в Мадриде

Украинский квартет Asturia откроет финал Лиги чемпионов в Мадриде
Гвардиола: Рано или поздно Компани вернется в Манчестер Сити

Гвардиола: Рано или поздно Компани вернется в Манчестер Сити
Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото

Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото
Пятов: Динамо будет пытаться испортить нам праздник

Пятов: Динамо будет пытаться испортить нам праздник
Голден Стэйт в четвертый раз обыграл Портленд и вышел в финал НБА

Голден Стэйт в четвертый раз обыграл Портленд и вышел в…
Умер трехкратный чемпион &quot;Формулы-1&quot; Ники Лауда

Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Человек-«стена» на сцене пожал руку Трампу

Человек-«стена» на сцене пожал руку Трампу
Париж и Анкара поругались из-за турецких школ во Франции

Париж и Анкара поругались из-за турецких школ во Франции
Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х

Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х
ЦЫГАНЫК: «Суркис сказал, что разговор с Хацкевичем будет долгим»

ЦЫГАНЫК: «Суркис сказал, что разговор с Хацкевичем будет долгим»
В Индонезии объявили результаты выборов президента

В Индонезии объявили результаты выборов президента
ВИДЕО. Гран-при Германии 1976: самая известная авария Ники Лауды

ВИДЕО. Гран-при Германии 1976: самая известная авария Ники Лауды
Українка Калініна здобула важку перемогу на старті кваліфікації Roland Garros

Українка Калініна здобула важку перемогу на старті кваліфікації Roland Garros
Ланс выиграл у Парижа в плей-офф за путевку в Лигу 1

Ланс выиграл у Парижа в плей-офф за путевку в Лигу…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.