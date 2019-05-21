Черноморец побеждает Карпаты и догоняет Арсенал-Киев: смотреть голы

Одесский "Черноморец" изо всех сил пытается удержаться в УПЛ. Для этого "морякам" надо было победить дома львовские "Карпаты". Последние тоже пока не гарантировали себе сохранение места в элите.

Черноморец – Карпаты 3:1 Голы: Вильхамссон, 9, Павлов, 75, Рыжук, 83 – Мякушко, 74 (пен)

Из-за выборов президента Украины туры чемпионата Украины были смещены. Поэтому "Черноморец" против "Карпат" свой матч провел среди недели – во вторник, 21 мая. Учитывая, что предыдущий матч у обеих команд был на выходных, обоим тренерам пришлось прибегнуть к ротации.

Один из первых моментов в исполнении хозяев в этом матче стал голевым. После навеса с фланга от партнера никем не прикрытый Вильхамссон получил мяч и пробил почти в падении. Это пятый гол исландского игрока в чемпионате. Если бы он забил в предыдущем матче с "Олимпиком", его голевая серия составляла бы пять матчей подряд.

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Ответили на это "Карпаты" лишь в середине первого тайма. На дальний удар решился Ди Франко. Удар оказался мощный, но неточный. Впоследствии пробивал со штрафного Мякушко. Но мяч полетел точно в руки Литовченко.

В конце тайма Коваль мог доказывать преимущество своей команды до двух голов после ошибки Мегремича, но пробил мимо рамки ворот. С этим команды и ушли на перерыв.

Видео лучших моментов первого тайма матча Черноморец – Карпаты

Во втором тайме матч продолжился почти без моментов. "Карпаты" никак не могли пройти защиту соперников, так ничего и не продемонстрировав впереди. Поэтому сравнять счет в матче им помог случай. После навеса в штрафную Бабенко неудачно сыграл руками, и арбитр назначил пенальти. Удар с отметки четко реализовал Мякушко.

Но через минуту "Черноморец" снова был впереди. Российский форвард Павлов, который только перед этим вышел на замену, удачно сыграл пяткой после прострела в штрафную.

А потом одесситы забили и третий гол. "Черноморец" получил право на штрафной. После подачи в штрафную Рыжук пробил головой, оказавшись без опеки.

"Черноморец" побеждает и набирает 25 очков. Столько же у "Арсенал-Киев", который еще не сыграл свой матч против донецкого "Олимпика". У "Карпат" 29 баллов. Поэтому команды еще не гарантировали себе место в УПЛ на следующий сезон.

Обновлено в 20:19 Как сообщает пресс-служба "Черноморца", одесситы с самого начала игры взяли мяч под свой контроль и уже на девятой минуте добились успеха. Счет открыл исландский легионер Арни Вильхьяльмссона. После гола "моряки" продолжали атаковать, поэтому гостям удалось создать напряжение у ворот хозяев…

Обновлено в 21:01 21 мая в Одессе в рамках 30 тура Премьер-лиги Украины по футболу состоялся матч между «Черноморцем» и «Карпатами».