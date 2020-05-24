Черновол заявила о новом уголовном деле против нее

Госбюро расследований возбудило дело, в котором проводится экспертиза относительно наградного автомата экс-нардепа Татьяны Черновол, об этом она сообщила в эфире hromadske. "Недавно я узнала, что против меня возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, ибо автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", — сказала Черновол. Как известно, Чорновол подозревают в поджоге офиса Партии регионов центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина. Она признает факт поджога, но в смерти мужчины считает себя невиновной. Печерский суд 16 апреля избрал Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляцио...

Обновлено в 20:55 Госбюро расследований возбудило дело, в котором проводится экспертиза относительно наградного автомата экс-нардепа Татьяны Черновол, об этом она сообщила в эфире hromadske. "Недавно я узнала, что против меня возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась…

Обновлено в 22:01 По ее словам, расследование касается наградного автомата.