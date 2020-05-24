  1. Главная
  2. Новости
  3. Черновол заявила о новом уголовном деле против нее
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:01
Черновол заявила о новом уголовном деле против нее

Черновол заявила о новом уголовном деле против нее (5 новостей)

«Расследованием нового дела занимаются сотрудники ГБР»

Госбюро расследований возбудило дело, в котором проводится экспертиза относительно наградного автомата экс-нардепа Татьяны Черновол, об этом она сообщила в эфире hromadske. "Недавно я узнала, что против меня возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, ибо автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", — сказала Черновол. Как известно, Чорновол подозревают в поджоге офиса Партии регионов центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина. Она признает факт поджога, но в смерти мужчины считает себя невиновной. Печерский суд 16 апреля избрал Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляцио...

Обновлено в 20:55 Госбюро расследований возбудило дело, в котором проводится экспертиза относительно наградного автомата экс-нардепа Татьяны Черновол, об этом она сообщила в эфире hromadske. "Недавно я узнала, что против меня возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась…

Обновлено в 22:01 По ее словам, расследование касается наградного автомата.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Страна.ua Страна.ua  ·  24.05.20, 15:19 ...
Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 17:07 Бывший народный депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол сообщила, что против нее возбудили еще одно дело - Государственное бюро расследований проводит экспертизу насчет ее наградного автомата.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.05.20, 18:33 Расследованием нового дела занимаются сотрудники ГБР
Униан Униан  ·  24.05.20, 22:01 По ее словам, расследование касается наградного автомата.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Нація почала відроджуватися, коли піднявся потужний волонтерський та добровольчий рух&quot; – Порошенко привітав з річницею ГО &quot;Справа Громад&quot;

"Нація почала відроджуватися, коли піднявся потужний волонтерський та добровольчий рух"…
В МВД сообщили, что акция &quot;Стоп реванш&quot; прошла спокойно

В МВД сообщили, что акция "Стоп реванш" прошла спокойно
Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok

Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok
&quot;Гильотина! Его рубало...&quot; Медик шокировал историей о несчастном случае с ребенком в душе

"Гильотина! Его рубало..." Медик шокировал историей о несчастном случае с…
Футболисты &quot;Севильи&quot; устроили оголенную вечеринку с девушками: смотрите удаленные фото

Футболисты "Севильи" устроили оголенную вечеринку с девушками: смотрите удаленные фото
Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов

Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов
Черкаський зоопарк відкрили для відвідувачів: як тварини пережили ізоляцію і як зустрічали людей (Відео)

Черкаський зоопарк відкрили для відвідувачів: як тварини пережили ізоляцію і…
Известный спортсмен арестован за избиение бывшей жены в присутствии ребенка

Известный спортсмен арестован за избиение бывшей жены в присутствии ребенка
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.