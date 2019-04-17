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Червоненко и Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире

Червоненко и Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире (6 новостей и 1 видео)

«Рефери неожиданно выступил Нестор Шуфрич»

Политиков пришлос разнимать ведущему В прямом эфире на 112 Украина  нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко устроили перепалку. Конфликт между ними вспыхнул после того, когда политики начали вспоминать, кто из них и кого поддерживал в прошлом. "Ты (Червоненко) был сначала за (экс-президента Украины Леонида) Кучму, потом за (Виктора) Ющенко... потом за (Виктора) Януковича, сейчас за (Юлию) Тимошенко", - заявил Гончаренко. Нардепут от БПП это не понравилось и он бросился в драку, но между ними стеной стали ведущие, которому ели удалось разнять оппонентов. Гончаренко обозвал Червоненко визави Иудой и предателем №1, за что в ответ получил "диагноз" - "козляра". Как сообщали "Комментарии", 15 апреля, президент Петр Порошенко и бывший министр финансов Александр Данилюк устроили перепалку по поводу Приватбанка в эфире телеканала ICTV.

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Униан Униан  ·  17.04.19, 07:52 Конфликт между депутатами вспыхнул после того, когда они начали вспоминать, кто из них и кого поддерживал в прошлом.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.04.19, 09:25 В прямом эфире канала 112 Украина едва не подрались нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Конфликт между ними вспыхнул после того,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 09:36 Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко и бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко устроили перепалку в прямом эфире. Это произошло в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".…
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Факты Факты  ·  17.04.19, 10:28 Рефери неожиданно выступил Нестор Шуфрич
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