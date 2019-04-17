Политиков пришлос разнимать ведущему В прямом эфире на 112 Украина нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко устроили перепалку. Конфликт между ними вспыхнул после того, когда политики начали вспоминать, кто из них и кого поддерживал в прошлом. "Ты (Червоненко) был сначала за (экс-президента Украины Леонида) Кучму, потом за (Виктора) Ющенко... потом за (Виктора) Януковича, сейчас за (Юлию) Тимошенко", - заявил Гончаренко. Нардепут от БПП это не понравилось и он бросился в драку, но между ними стеной стали ведущие, которому ели удалось разнять оппонентов. Гончаренко обозвал Червоненко визави Иудой и предателем №1, за что в ответ получил "диагноз" - "козляра". Как сообщали "Комментарии", 15 апреля, президент Петр Порошенко и бывший министр финансов Александр Данилюк устроили перепалку по поводу Приватбанка в эфире телеканала ICTV.