Сегодня в 20:14

Четыре страны ЕС раскритиковали план Меркель и Макрона по выходу из коронакризиса (3 новости) «Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона - по выходу Европейского…»

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона - по выходу Европейского союза из коронакризи. Речь идет о создании фонда в 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС после пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так называемая "экономная четверка" представила сегодня свое предложение на противовес франко-немецкой инициативе.

В проекте предложения говорится о том, что страны поддерживают идею создания фонда для восстановления европейской экономики, но хотят ограничить эту финансовую помощь до двух лет.

Также страны "экономной четверки" выступают против введения общего долга и увеличения бюджета Евросоюза.

Согласно оценкам экспертов, в 2020 году пандемия коронавируса может повлечь сокращение экономики еврозоны на рекордные 7,7%.

...