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Четыре страны ЕС раскритиковали план Меркель и Макрона по выходу из коронакризиса

Четыре страны ЕС раскритиковали план Меркель и Макрона по выходу из коронакризиса (3 новости)

«Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона - по выходу Европейского…»

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона - по выходу Европейского союза из коронакризи. Речь идет о создании фонда в 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС после пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так называемая "экономная четверка" представила сегодня свое предложение на противовес франко-немецкой инициативе.

В проекте предложения говорится о том, что страны поддерживают идею создания фонда для восстановления европейской экономики, но хотят ограничить эту финансовую помощь до двух лет.

Также страны "экономной четверки" выступают против введения общего долга и увеличения бюджета Евросоюза.

Согласно оценкам экспертов, в 2020 году пандемия коронавируса может повлечь сокращение экономики еврозоны на рекордные 7,7%.

 

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РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 15:59 Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона - по выходу Европейского союза из коронакризи. Речь идет о создании фонда в…
Капитал Капитал  ·  23.05.20, 16:58 Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона — по выходу Европейского союза из коронакризи.…
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