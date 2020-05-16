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Четырнадцать регионов выплатили надбавки медикам за март, - Степанов

Четырнадцать регионов выплатили надбавки медикам за март, - Степанов (4 новости)

«Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу…»

Четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению его последствий, говорится на сайте Офиса президента.

При этом на Николаевщине не фиксировали ни одного больного коронавирусом в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было наибольшим, требует дофинансирования. По словам министра, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели

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Чотирнадцять регіонів уже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню епідемії коронавірусу та подолання її наслідків, йдеться на сайті Офісу президента.

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При цьому на Миколаївщині не фіксували жодного хворого на коронавірус у березні, а Чернівецька область, де поширення недуги було найбільшим, потребуватиме дофінансування. За словами міністра, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня

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#112Украина

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Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 16:38 Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с COVID-19.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.05.20, 23:18 Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что 14 регионам выплатили 300% надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении…
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