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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 17:41
· Чиновники · Должностные лица
Чиновники Госналоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно

Чиновники Госналоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно (7 новостей)

«Для этого создали 300 фиктивных фирм»

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 миллионов гривен ежемесячно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве, как указали в СБУ, вступили в сговор с владельцами ІТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты, по данным спецслужбы, создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замену номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам, добавили в СБУ.

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По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Обновлено в 17:22 "Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в…

Обновлено в 17:41 Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Чиновники Госналоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно»
Фото Сотрудники налоговой службы способствовали выводу в тень более 500 млн гривен
Фото Чиновники Госналоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно
Фото Налоговики в сговоре с ИТ-предприятием ежемесячно выводили в "тень" более 500 миллионов гривен
Фото СБУ пресекла деятельность чиновников налоговой, которые способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно
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РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 15:11 Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выводу в тень ежемесячно более 500 млн гривен.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.01.20, 15:44 Служба безопасности Украины прекратила деятельность новоназначенных чиновников Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн грн…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.20, 15:51 Чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией
ТСН ТСН  ·  15.01.20, 16:55 Для этого создали 300 фиктивных фирм.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  15.01.20, 17:22 Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность чиновников Государственной налоговой службы, которые способствовали в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн гривен ежемесячно.…
ForUm ForUm  ·  15.01.20, 17:41 Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики…
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