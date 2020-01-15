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Чиновников Киевтеплоэнерго подозревают в миллионной растрате

Чиновников Киевтеплоэнерго подозревают в миллионной растрате (4 новости)

«Также следователи проверяют законность расходования 40 млн гривен»

Должностных лиц КП Киевтеплоэнерго и одной из частных фирм подозревают в хищении 1,7 млн грн, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия. Об этом сообщила прокуратура Киева в среду, 15 января.

Было установлено, что в 2019 году чиновники Киевтеплоэнерго заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, расположенных в Киеве.

"В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств. Однако, как установлено досудебным расследованием, исполнителем не представлено охранных услуг на общую сумму более 1,7 млн гривен, что подтверждается выводами экспертиз", – говорится в сообщении.

Действия должностных лиц Киевтеплоэнерго и фирмы квалифицировали по статьям о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 УК Украины).

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Накнануне сообщалось, что экс-директора столичного Спецжилфонда подозревают в махинациях с квартирами. Действия бывшего чиновника нанесли Киеву почти 6 млн гривен ущерба.

Также стало известно о задержании главного лесника Львовской области. Он требовал от подчиненных ежемесячную дань в размере 30-40 тысяч гривен.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Чиновников Киевтеплоэнерго подозревают в миллионной растрате»
Фото Должностных лиц "Киевтеплоэнерго" подозревают в хищении 1,7 млн гр
Фото Чиновников Киевтеплоэнерго подозревают в растрате 1,7 млн гривен
Фото Чиновников Киевтеплоэнерго подозревают в миллионной растрате
Фото Работников "Киевтеплоэнерго" и частной фирмы подозревают в хищении 1,7 млн гривен - прокуратура
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  15.01.20, 11:01 Прокуратура подозревает директора "Киевтеплоэнерго" в хищении почти 2 миллионов гривень, которые были выделы на охрану коммунальных объектов.
ТСН ТСН  ·  15.01.20, 12:13 Также следователи проверяют законность расходования 40 млн гривен.
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