Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 4,7 млн

Жертвой COVID-19 во всем мире с начала пандемии стали уже 315 225 человек. Лидером по числу инфицированных и заболевших остаются США.По состоянию на утро 18 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 716 513человек (+80 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвой COVID-19 стали 315 225 человек (+3,5 тыс. за сутки), выздоровело 1 733 963 человека.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 486 757, умерло 89 562, излечилось 272 265 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости там 281 752 заболевших, 2631 умерший и 67 373 выздоровевших от COVID-19.

В Великобритании инфицированы 244 995 человек, умерло 34 716.

На четвертое место по заболеваемости вышла Бразилия, где инфицировано уже 241 080 человек, умерло 16 122.

В Испании и Италии заболело соответственно 230 698 и 225 435 человек, скончалось 27 563 и 31 908 человека.

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