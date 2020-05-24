Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине приближается к 21 тысяче

Жертвами COVID-19 во всем мире стали 342 105 человек, выздоровело уже 2 112 279 человек.По состоянию на утро 24 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 311 624 человека (+98 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Жертвами COVID-19 стали 342 105 (+4 тыс.) человек, выздоровело 2 112 279 человек.
В США число инфицированных достигло 1 622 670, умерло 97 087, излечилось 361 239 человек.
На втором месте по распространению заболеваемости находится Бразилия там 347 398 заболевших, 22 013 умерших и 142 587 излечившихся.
Далее следует Россия 335 882 инфицированных, 3388 умерших и 107 936 выздоровевших от COVID-19.
На четвертом месте по распространению заболевания Великобритания там заболело 258 504, умерло 36 757 человек.
Далее следуют Испания, Италия, Германия, Франция, Турция и Иран.
В Индии инфицировано уже 131 920 человек, умерло 3869.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 начала...