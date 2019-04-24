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Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек (7 новостей)

«Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".По данным агентства, при…»

Многие сегодня отказываются от деторождения Население планеты стареет более существенными темпами, чем заполняется молодыми поколениями. Согласно данным ООН, число пожилых людей на Земле впервые превысило число детей. Демографы ООН констатировали, что в конце 2018 года количество пенсионеров впервые в истории человечества превысило количество детей. Данные организации: численность людей старше 65 лет, живущих на планете сегодня, – 705 миллионов, а численность детей младше пяти лет – 650 миллионов. "Тенденция увеличения численности пожилого населения характерна для развитых стран. Продолжительность жизни людей в них растет, тогда как детей в семьях становится все меньше. Многие сегодня отказываются от деторождения вовсе", – заявили составители доклада. Именно к этому докладу под авторством ученых Института оценки состояния охраны здоровья при Вашингтонском университете апеллируют в ООН. В нем говорится, в частности, что если в 1960 году на одну женщину, жительницу развитого мира, приходилось около пяти детей, в 2018 году – только 2,4 ребенка. При этом средняя продолжительность жизни увеличилась с 52 до 72 лет. Демографы оценивают данную ситуацию как нездоровую и связывают с ней мрачные прогнозы. Эксперты предсказывают рост нагрузки на сферу пенсионного страхования и охрану здоровья, а также замедление экономического роста. Количество жителей в ряде стран может заметно сократиться уже в ближайшие десятилетия, заявили они. Как сообщали "Комментарии" , в мире каждые 40 секунд происходит самоубийство, а каждый год показатель самоубийств равен почти 800 тысячам человек. Ученые до сих пор не имеют точного ответа на вопрос, что именно заставляет людей укорачивать жизнь и как это можно эффективно предотвращать. Частыми причинами самоубийства среди взрослых являются финансовые проблемы, завершение отношений, болезнь, пережитая или увиденная катастрофа, насилие или дискриминация. В зоне риска также находятся люди с алкогольной и наркозависимостью.

ФОТО К НОВОСТИ: «Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек»
Фото Число жертв терактов на Шри-Ланке увеличилось
Фото Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359
Фото Число погибших в терактах на Шри-Ланке приблизилось к 360
Фото Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 359
Фото Теракты на Шри-Ланке: число жертв возросло до 359
Фото Число пожилых людей на Земле впервые превысило число детей
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.04.19, 08:16 Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке увеличилось, сообщает CNN. По последним данным, число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 359 человек.…
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Багнет Багнет  ·  24.04.19, 09:59 Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".По данным агентства, при взрывах также пострадали около 520 человек.Как отмечается,…
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Голос.UA Голос.UA  ·  24.04.19, 10:08 По последним данным, число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 359 человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Ранее сообщалось о 321 погибшем.…
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