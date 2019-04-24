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Чистый четверг: что категорически запрещено делать в этот день

Чистый четверг: что категорически запрещено делать в этот день (4 новости)

«В Чистый четверг пекут паски, делают писанки и украшают дом к празднику»

Чистый четверг - это последний четверг Великого поста, который приходится на Страстную неделю

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Факты Факты  ·  24.04.19, 14:31 В Чистый четверг пекут паски, делают писанки и украшают дом к празднику
РБК Украина РБК Украина  ·  24.04.19, 17:21 Чистый четверг - время для очищения души и тела, а также важный день для  хозяек. Все домашние хлопоты принято выполнять именно в этот праздник перед Пасхой. Но также стоит знать, что нельзя делать в…
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Чистый четверг: что категорически запрещено делать в этот день

Чистый четверг: что категорически запрещено делать в этот день
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