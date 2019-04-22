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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:29
· Верховная Рада
"Чистый четверг" в Раде: Парубий призвал нардепов к максимальной мобилизации для голосования за закон о языке

"Чистый четверг" в Раде: Парубий призвал нардепов к максимальной мобилизации для голосования за закон о языке (7 новостей)

«Верховная Рада Украины может принять «языковой» закон еще на этой неделе, в четверг, 25 апреля»

В этот пленарный четверг Верховная рада будет голосовать за принятие во втором чтении "языкового закона". Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, депутатам осталось рассмотреть менее 300 правок к закону.

"Хочу напомнить, что первый закон, который есть в повестке дня - это закон о языке. У нас осталось чуть менее 300 правок. Но опыт демонстрирует, что мы в день проходим около 200 правок. Поэтому есть основания думать, что завтра и в среду мы еще будем рассматривать эти поправки", - сообщил Парубий.

По его словам, после завершения рассмотрения правок должен собраться профильный комитет по вопросам культуры и проанализировать, какие правки были провалены.

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"Я хочу призвать главу комитета Николая Княжицкого, собрать комитет после завершения рассмотрения правок. Проанализировать работу по всем правкам, предложить ВР к которым правкам необходимо вернуться, а какие правки - необходимо изложить в другой редакции. Я предполагаю, что мы в четверг сможем перейти к принятию закона о языке", - заявил Парубий.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины вернется к рассмотрению "языкового закона" после второго тура выборов. В частности, добавим, что Рада рассмотрела почти 90% правок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в четверг, 11 апреля.

Отметим, кандидат в президенты, который сейчас лидирует по результатам экзит-полов, Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина отметил, что у него есть вопросы к закону, который регулирует языковые квоты.

"Квоты останутся. Вопрос, какими они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот... Никто отменять квоты не будет", - подчеркнул он.

Обновлено в 13:39 Верховная Рада Украины может принять «языковой» закон еще на этой неделе, в четверг, 25 апреля.

Обновлено в 14:29 Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что закон об импичменте президента могут начать рассматривать 25 апреля.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.04.19, 13:39 Верховная Рада Украины может принять «языковой» закон еще на этой неделе, в четверг, 25 апреля.
Украинская правда Украинская правда  ·  22.04.19, 14:29 Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что закон об импичменте президента могут начать рассматривать 25 апреля.
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