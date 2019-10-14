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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 17:22
· Реформы · НАТО
Членство Украины в НАТО: Столтенберг напомнил Киеву главное условие

Членство Украины в НАТО: Столтенберг напомнил Киеву главное условие (9 новостей)

«Странам-членам НАТО следует активнее оказывать помощь Украине, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил реформы осуществленные за время президентства Петра Порошенко для членства Украины в Альянсе. Об этом он сказал во время мероприятий в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянск поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться в первую очередь на реформах, на модернизации страны", - отметил он.

"Я вижу президента Порошенко здесь в зале. Мы в свое время с ним много лет работали бок о бок", - сказал Йенс Столтенберг.

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Он отметил, что Альянс усиливает поддержку Украины и сотрудничество в условиях продолжения дистабилизации ситуации на востоке страны и в Крыму.

"После инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море в Керченском проливе мы решили делать больше в военно-морской сфере. Мы работаем с морской академией в Одессе", - рассказал Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что за несколько недель Североатлантический совет прибудет в Украину с визитом, "чтобы выразить свою мощную политическую поддержку".

"А мы как члены Альянса усиливаем практическую поддержку Украины. Потому что эта поддержка помогает не только Украине, но и в целом поддерживает тот порядок, который основан на правилах. Что очень важно для всех нас", - подчеркнул генсек НАТО.

Он выразил надежду, что партнерство Украины и НАТО и в дальнейшем будет усиливаться.

"Это хорошо и для НАТО, и для Украины для модернизации наших институтов безопасности и обороны", - сказал генеральный секретарь Альянса.

Обновлено в 17:21 "Россия бросает вызов контролю над вооружениями. Мы видели это совсем недавно в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В течение многих лет Соединенные Штаты и НАТО настаивали на том, чтобы Россия уничтожила свои ракеты, нарушающие договор.…

Обновлено в 17:22 Он отметил, что НАТО не собирается размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Добавив, что Альянс не хочет новой гонки вооружений и готов к диалогу с РФ.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.10.19, 15:02 Странам-членам НАТО следует активнее оказывать помощь Украине, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  14.10.19, 16:51 Важную роль в сближении Украины и НАТО сыграют реформы, в которых остро нуждаются украинцы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.10.19, 17:08 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил реформы, осуществленные за время президентства Петра Порошенко для членства Украины в Альянсе.
РБК Украина РБК Украина  ·  14.10.19, 17:21 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс открыт для конструктивного диалога с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Парламентской…
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