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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 10:56
· Самолет
Члены ЦИК прибыли на проблемный избирательный округ № 50 в Покровск самолетом МВД

Члены ЦИК прибыли на проблемный избирательный округ № 50 в Покровск самолетом МВД (6 новостей)

«5 августа уже должны быть установлены результаты парламентских выборов»

После того как Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение осуществлять полномочия окружной избирательной комиссии №50 (Покровск Донецкой области) по установлению итогов голосования на досрочных парламентских выборах, члены ЦИК отправились в проблемный округ.Члены Центральной избирательной комиссии прибыли в проблемный избирательный округ №50 в Покровске Донецкой области на самолете Министерства внутренних дел Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД.

2 августа ЦИК установил бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №50 и принял решение переместить избирательную документацию из проблемного округа при помощи авиации МВД.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, 5 августа последний срок установления результатов выборов.

"Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата к Покровску. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", сказал Радченко.

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По предварительной информации Центризбиркома, в округе №50 победил кандидат от Оппозиционного блока, действующий мэр Покровска Руслан Требушкин, за него проголосовали 30,29% избирателей. За действующего мэра Доброполья Андрея Аксенова, который участвовал в выборах как самовыдвиженец, свои голоса отдали 29,97% избирателей. Требушкин опередил Аксенова на 206 голосов.

Подсчет голосов в этом округе сопровождался протестами. Они начались 23 июля после того, как наблюдатели заявили, что обнаружили признаки нарушений избирательного процесса. Работа ОИК была заблокирована.

Для стабилизации ситуации туда вертолетом направили группы спецназначения Нацполиции.

Гражданская сеть "Опора" сообщала, что ОИК №50 запретила присутствовать на заседании кандидатам, наблюдателям и журналистам. Свое решение комиссия обосновала давлением на ее членов.

29 июля кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Сергей Кошуков заявил, что протоколы голосований исчезли вместе с главой и секретарем окружной избирательной комиссии №50. В Центризбиркоме сообщили, что протоколы уже у них.

31 июля полиция взяла под охрану избирательную комиссию №50.

2 августа в полиции сообщили, что Донецкий окружной апелляционный суд обязал окружную избирательную комиссию №50 в Покровске провести повторный подсчет голосов на трех участках, ОИК этого не сделала, поэтому правоохранители открыли уголовное производство.

Обновлено в 10:49 5 августа уже должны быть установлены результаты парламентских выборов.

Обновлено в 10:56 Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа - это последний срок установления результатов выборов. Помощь МВД дает возможность вовремя и оперативно закрыть вопрос с подсчетом голосов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Члены ЦИК прибыли на проблемный избирательный округ № 50 в Покровск самолетом МВД»
Фото Члены ЦИК прибыли на проблемный избирательный округ № 50 в Покровск самолетом МВД
Фото Члены ЦИК прибыли в проблемный избирательный округ №50 в Покровск самолетом МВД
Фото Члены ЦИК прибыли на избирательный округ №50, чтобы забрать избирательную документацию
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.08.19, 10:18 Они лично заберут оттуда документы, которые будет охранять полицейское спецподразделение.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.08.19, 10:28 Авиация МВД доставила членов Центральной избирательной комиссии к проблемному избирательному округу № 50 в Покровске в Донецкой области. Документы будет охранять полицейский спецназ. Документацию по проблемному…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.08.19, 10:49 5 августа уже должны быть установлены результаты парламентских выборов.
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Газета День Газета День  ·  03.08.19, 10:56 Члены Центральной избирательной комиссии прибыли на избирательный округ №50 в Покровске Донецкой области, чтобы забрать необходимые документы.  Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел,…
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