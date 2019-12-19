Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тыс. грн материальной помощи, - Новак

Исполняющий обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и еще пять его сотрудников перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривен, сообщила и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, пишет в четверг, 19 декабря, Укринформ. "Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды", - заявила чиновница. В связи с выплатой этой материальной помощи средств в бюджете НАПК стало недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты. "Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен", - сказала Новак. Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и "это, скорее, вопрос этики и морали". Также Новак подала в Генеральную прокуратуру три представления на работников НАПК относительно возможных правонарушений. Первое представление касается того, когда работники НАПК не заметили нарушений в декларациях определенных лиц. Второе представление касается проведенного тендера на закупку оборудования для агентства. "Оборудование почему-то закупалось перед самым Новым годом, когда ты уже не можешь отказаться от этого тендера, поскольку либо тендер проходит и НАПК получает это оборудование, очень необходимое для модернизации реестра, или 26 миллионов, предусмотренные по тендеру, возвращаются в бюджет", - пояснила и.о. руководителя Нацагентства. Третье представление, отметила Новак, касается возможного вмешательства в реестры для получения персональных данных деклараций. "Два департамента входили почему-то в реестры деклараций без такой необходимости. То есть проверок нет, а они, тем не менее, входят в реестр деклараций, пользуются персональными данными, что-то изучают. Мы взяли всех этих людей "на карандаш", проверили (причины допуска к реестру - прим.). А очень многие работники неизвестно что делали с декларациями людей", - рассказала она. Новак отметила, что в связи с этим, в частности, она подписала приказ об ограничении доступа к реестру деклараций - "и теперь каждый, кому необходимо войти, по особому приказу, поручению, получает такое право".