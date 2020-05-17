Чому українські чиновники хочуть заборонити сурогатне материнство

Римско-католическая церковь в Украине и Украинская греко-католическая церковь 15 мая призвали власти осудить и запретить суррогатное материнство. По мнению церкви, недавний скандал с детьми суррогатных матерей показал весь масштаб проблемы.

В церкви считают, что практике суррогатного материнства нельзя найти никакого оправдания. Об этом говорится в обращении епископов. Его подписали глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и архиепископ РКЦ Мечислав Мокшицкий.

Как церковь воспринимает явление суррогатного материнства

В УГКЦ и РКЦ говорят, что суррогатное материнство трактует людей как товар, который можно заказать, изготовить и продать. А пандемия коронавируса обострила немало патологий в украинском обществе.

Церковники отмечают, что суррогатное материнство является моральным злом и приносит страдание как рожденному таким образом ребенку, так и женщине, которая его родила. А также членам его семьи и людям, которые "заводят словно зверушек детей".

По мнению церкви, коммерческая основа суррогатного материнства заслуживает еще более жесткой оценки, ведь добавляется моральное зло к функциям тела и самой личности новорожденного ребенка.

Что известно о скандале с детьми суррогатных матерей

Обращение епископов связано со скандалом относительно клиники BioTexCom и 46 малышей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев. В частности, для граждан Китая, Германии, Италии, Франции, Болгарии, Румынии и США.

Из-за закрытых границ и авиасообщение их родители не смогли приехать в Украину или не могут выехать из страны. А новорожденные остаются в отеле в Киеве под присмотром медиков.

Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что суррогатное материнство в Украине неурегулированное и нарушает права детей. Коммерциализация и разрешение получать такую услугу в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.

В то же время основательница Института репродуктивной перинатальной психологии и психосоматики Антонина Наконечная в эфире 24 канала объяснила, почему запрещать суррогатное материнство нельзя. По ее словам, это не заставит людей отказаться от услуги, а лишь будет провоцировать развитие суррогатного материнства на "черном" рынке.

Дети в отеле: скандальное видео с младенцами суррогатных матерей

Как в Украине законодательно регулируется вопрос суррогатного материнства? В Украине нет отдельного закона по суррогатному материнству. Есть только две статьи в законах, а также приказ Минздрава. Согласно законодательству, суррогатная мать не обеспечивается необходимыми услугами и не получает соответствующей помощи после рождения ребенка. В 2018 году в Верховную Раду вносили законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но его так и не рассмотрели.