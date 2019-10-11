ЧП в харьковской школе: потолок обвалился прямо на парты (4 новости) «В пятницу, 11 октября, в одной из школ Харькова в классе прямо во время урока рухнул потолок»

11 октября в школе №121 Харькова в классе во время урока обвалился натяжной потолок.

Один из крупных элементов потолка упал прямо на парту, на которой лежат тетради учеников. Соответствующие фото было опубликовано на странице "Ху **** я Салтовка" в Twitter.

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

"В 121 школе во время урока обвалился потолок. Вроде никого не прибило", - говорится в подписи к фотографиям.

У меня аллергия на слово "капитуляция", - Зеленский

Детали инцидента выясняются.

В поселке Ковяги Валковского района Харьковщины в трехэтажном школе обрушился потолок. Вероятная причина - недостаточное количество опорных балок.