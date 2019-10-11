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ЧП в харьковской школе: потолок обвалился прямо на парты

ЧП в харьковской школе: потолок обвалился прямо на парты (4 новости)

«В пятницу, 11 октября, в одной из школ Харькова в классе прямо во время урока рухнул потолок»

11 октября в школе №121 Харькова в классе во время урока обвалился натяжной потолок.

Один из крупных элементов потолка упал прямо на парту, на которой лежат тетради учеников. Соответствующие фото было опубликовано на странице "Ху **** я Салтовка" в Twitter.

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

"В 121 школе во время урока обвалился потолок. Вроде никого не прибило", - говорится в подписи к фотографиям.

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Детали инцидента выясняются.

В поселке Ковяги Валковского района Харьковщины в трехэтажном школе обрушился потолок. Вероятная причина - недостаточное количество опорных балок.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  11.10.19, 12:02 В пятницу, 11 октября, в одной из школ Харькова в классе прямо во время урока рухнул потолок.
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  11.10.19, 13:33 В Харькове рухнул потолок в одном из кабинетов школы №121 (ул. Плиточная, 1). Об этом Vgorode узнал из сообщения на канале "ХС" в Telegram. "В 121-й школе во время урока обрушился потолок. Вроде, никого…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.19, 15:06 В харьковской школе № 121 в Индустриальном районе города во время урока обрушился потолок. Фотографии с места ЧП публикуют в соцсетях. Сообщается, что обошлось без пострадавших. twitter.com/h_saltovka …
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