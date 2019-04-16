ЧП в метро: на станции "Научная" пассажир попал под поезд

16 апреля пассажир метро спрыгнул с платформы на рельсы на станции метро "Научная". Инцидент произошел в 11.33 во время движения электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен". По информации "подземки", мужчина упал на путь. Работники метрополитена сняли напряжение, чтобы достать его из-под поезда и вывести на платформу. Как сообщили журналисту сайта 057 собственные источники среди медиков, мужчина сам прыгнул на рельсы. В результате он рассек надбровную часть лица. Его отвели в медпункт на станции метро, а потом отвезли в больницу. У пострадавшего - ссадины головы. Как отметили врачи, мужчина состоит на учете как психически больной. Движение поездов останавливали на 6 минут и восстановили в 11.39. Источник: 057.ua

Обновлено в 17:04 В харьковском метро 48-летний мужчина упал на рельсы под поезд и травмировался. Об этом сообщают «Факты». Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, инцидент произошел на станции «Научная» около 11:35. Предварительно, мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством. Когда мужчина оказался под составом, сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и вытащили пострадавшего из-под поезда. На место происшествия вызвали медиков. Пострадавшего с травмами головы доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Движение электропоездов восстановили через несколько минут. Ранее в столичном метрополитене задержали поезда: мужчина упал на рельсы.