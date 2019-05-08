«Что с лицом?»: Тина Кароль в необычном образе испугала фанатов

Украинская поп-дива Тина Кароль раз за разом восхищает своими стильными появлениями на светских мероприятиях и концертах, выбирая выбирая смелые, эффектные наряды, которые идеально подчеркивают ее женственность и сексуальность. Тине определенно это удается мастерски! Что уж говорить о ее фотосессиях, для которых она как перчатки меняет образы: чувственная и нежная, роковая и роскошная, дерзкая и соблазнительная. Так, на новом снимке в Instagram звезда запечатлена в оригинальном наряде от всемирно известного бренда Miu Miu.

Кстати, в гардеробе певицы это не первая вещь от именитого Дома моды. Например, в прошлом году в эфире шоу она "Голос країни" появилась в рубашке-вышиванке от Miu Miu, а также надевала желто-синее платье с пайетками от этого итальянского бренда для концертных выходов.

Впрочем, в этот раз артистка предстала перед поклонниками в наряде от кутюр с глубоким декольте и пикантным вырезом до бедра, щедро декорированном бисером, пайетками и камнями.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

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У поклонников артистки перехватило дыхание от увиденного. Они не смогли сдержаться и задарили Тину массой изысканных комплиментов.

"Вау. У меня просто шок. Как же это красиво!", "Настоящая представительница украинских женщин!", "Как глоток свежего воздуха", "Божественная! Научи теперь дышать по новой", "Восхитительная, великолепная, божественная!", "Слишком жарко!", "Красота, неподвластная времени", "Волшебно красивая", - не могли прийти в себя восторженные фаны.

Ранее Тина Кароль озадачила поклонников необычным образом с маской-сеткой на лице.

Ранее роскошная Тина Кароль пленила шикарным декольте на черно-белых изысканных фото.

Кстати, Тина Кароль очаровала фанов естественным видом без макияжа.

Обновлено в 15:13 Поклонники задали провокационный вопрос, скучает ли мужчина за Тиной.

Обновлено в 15:16 Dan Balan, который в этом году занял место звездного тренера в проекте «Голос країни» заинтриговал сеть ярким фото, на котором Дан позирует в новом образе с неизменной деталью имиджа – черной повязкой на волосах. Певец поделился новым фото на своей странице в Instagram. Многие поклонники тут же принялись обсуждать новое фото, отмечая: Не за Тиной Кароль ли скучает известный артист? Примечательно также то, что на многие вопросы певец решил ответить фанатам с присущей ему иронией и легкой насмешкой. Также певец честно отвечал на некоторые интересующие фанатов вопросы, отписывая под каждым комментарием. «Джексон менялся раз в десятилетие, а за тобой в последнее время я что то не успеваю . То накаченный , то худощавый, То капилушник , то в повязке, то вегетарианец , потом говоришь рыбу уже кушаю . Че творишь ааааааааа??», «Даан, напиши что-нибудь еще чтобы окончательно взорвать нам мозг», «Когда сильный дождь,», «Дан, попрактикуй с Тиной английский, она в этом нуждается», "Дан, какой цвет глаз самый красивый? Скучаешь по Тине?», – написали пользователи. Также певец прокомментировал свое отношение к Тине Кароль. «Я все делаю реально, я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу. Мне хотелось, чтобы мне было интересно в судейском кресле, потому что там много пауз, мы там сидим с утра до ночи. Я искал, что меня по-настоящему заинтересует и оказалось, что Тина самая интересная из всего», — откровенно заявил певец. Также, ранее MONATIK рассказал, что думает о возможном романе между его коллегами по проекту Даном Баланом и Тиной Кароль.