Что такое эйджизм и почему он вреден: Супрун призвала предотвращать проявления дискриминации по возрастному признаку (5 новостей) «Люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на 7,5 лет меньше, чем те,…»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что дискриминация по возрастному признаку снижает общее состояние здоровья и содействует развитию сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые негативно воспринимают свой возраст и старение, в том числе из-за эйджизма. Об этом Супрун рассказала в Facebook.

"Когда человека не берут на работу, потому что ему 45+ - это эйджизм. Когда человека во время исполнения должностных обязанностей называют "мальчиком/девочкой/молоденьким/молоденькой" - это также эйджизм", - уточнила Супрун.

По словам и.о. минздравоохранения, существуют данные, свидетельствующие, что люди, негативно воспринимающие старение, в том числе из-за возрастной дискриминации, живут на семь с половиной лет меньше, чем те, которые относятся к этому позитивно.

Супрун отмечает, что с эйджизмом могут сталкиваться не только люди престарелого возраста. Молодежь также может стать жертвой возрастной дискриминации: "Наиболее распространенная форма - неуважительное отношение на работе".

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По мнению и.о. министра здравоохранения, "помочь в борьбе с эйджизмом может законодательство", но "прежде всего нужно искоренить проявления эйджизма из повседневной культуры общения и работы".

"Важно, чтобы представители разных поколений были открыты к диалогу, делились опытом и навыками. Здоровое общество - это то, в котором готовы слышать друг друга и помогать" - подытожила Супрун.

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Обновлено в 10:41 Сообщение Дискриминация по возрасту сокращает продолжительность жизни - Супрун объяснила опасности эйджизма появились сначала на Прямий.

Обновлено в 11:56 Люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на 7,5 лет меньше, чем те, которые воспринимают его положительно.