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Что уже вскоре ждет Россию за захват украинских моряков

Что уже вскоре ждет Россию за захват украинских моряков (4 новости)

«Если Россия не освободит захваченных ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских моряков, то ее ждут жесткие…»

Россию ждут суровые санкции в случае, если она не выпустит пленных моряков.

Об этом говорит адвокат военнопленных моряков Николай Полозов, сообщают Крим.Реалии.

"Содержать моряков крайне невыгодно, крайне токсично. Прежде всего, это обусловлено приказом трибунала ООН по морскому праву и последующими нарушениями из-за невыполнения этого приказа. Ну хорошо, сейчас еще лето и период отпусков. Как только запустится новая часть политического цикла, с сентября, то первым же вопросом будет: "Что с выполнением решения трибунала?". Конечно, невыполнение повлечет за собой достаточно серьезные санкции ", - сказал Полозов.

Меры против россии расширят, поскольку это не сложно.

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"Усиление, расширение санкций гораздо проще процедурно, чем принятие новых. В этом случае мероприятие уже не будет ничего сдерживать, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно невыполнения российскими властями приказа международного трибунала ООН", - считает адвокат.

Украинских военнопленных моряков могут освободить только до начала судебного процесса над ними.

Такое мнение высказал руководитель адвокатской группы Николай Полозов

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РБК Украина РБК Украина  ·  01.08.19, 14:59 Если захваченных ФСБ РФ украинских моряков не освободят, то против России ужесточат санкции. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, сообщает "Крим.Реалії".По его словам, в случае, если РФ не выполнит…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.08.19, 15:59 Если Россия не освободит захваченных у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских моряков, то ее уже вскоре ждет строгий ответ Запада. Удерживать моряков России крайне невыгодно и крайне токсично, об…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.08.19, 16:59 Если Россия не освободит захваченных ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских моряков, то ее ждут "жесткие санкции".
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