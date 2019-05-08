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Происшествия
Facenews Facenews · · Обновлено в 15:23
· Аэропорт · Россия
"Что за реагирование петушиной страны?": Пьяный россиянин, которого не пропустили в Украину, устроил в аэропорту дебош. ВИДЕО

"Что за реагирование петушиной страны?": Пьяный россиянин, которого не пропустили в Украину, устроил в аэропорту дебош. ВИДЕО (5 новостей)

«Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года»

Сегодня ночью в аэропорту «Жуляны» гражданин России устроил дебош, потому что его не пропустили в Украину.

«Гражданин России 1980 года рождения, не смог указать цели своей поездки в Украину, не пропустили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска «Жуляны». В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ. Мужчина, который по внешним признакам был пьян, не реагировал на замечания и пытался напасть на пограничников. Его предупредили о применении спецсредств и задержан пограничниками. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10. Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий россиянина будет принудительно выдворен в Россию. Пьяный россиянин устроил дебош в аэропорту «Жуляны»

Обновлено в 15:10 Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года.

Kyiv not Kiev: международный аэропорт изменил написание украинских городов
Kyiv not Kiev: международный аэропорт изменил написание украинских городов

Обновлено в 15:23 Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Что за реагирование петушиной страны?": Пьяный россиянин, которого не пропустили в Украину, устроил в аэропорту дебош. ВИДЕО»
Фото Пьяный россиянин устроил в "Жулянах" дебош из-за отказа впустить его в Украину и был задержан
Фото "Петушиная страна": в столичном аэропорту пьяный россиянин устроил дебош
Фото В аэропорту "Жуляны" пьяный россиянин устроил дебош (Видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.05.19, 13:47 Гражданина России 1980 года, который не смог указать цели своей поездки в Украину, не пропустили на территорию страны пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.05.19, 14:13 Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска "Жуляны" не пропустили в Украину гражданина России, который не смог объяснить цель своего визита.
Униан Униан  ·  08.05.19, 15:10 Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года.
Телеграф Телеграф  ·  08.05.19, 15:23 Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года.
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&quot;Что за реагирование петушиной страны?&quot;: Пьяный россиянин, которого не пропустили в Украину, устроил в аэропорту дебош. ВИДЕО

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