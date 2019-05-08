"Что за реагирование петушиной страны?": Пьяный россиянин, которого не пропустили в Украину, устроил в аэропорту дебош. ВИДЕО (5 новостей) «Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года»

Сегодня ночью в аэропорту «Жуляны» гражданин России устроил дебош, потому что его не пропустили в Украину.

«Гражданин России 1980 года рождения, не смог указать цели своей поездки в Украину, не пропустили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска «Жуляны». В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ. Мужчина, который по внешним признакам был пьян, не реагировал на замечания и пытался напасть на пограничников. Его предупредили о применении спецсредств и задержан пограничниками. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10. Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий россиянина будет принудительно выдворен в Россию. Пьяный россиянин устроил дебош в аэропорту «Жуляны»

Обновлено в 15:10 Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года.

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Обновлено в 15:23 Пограничники запретили россиянину въезд на территорию Украины на три года.