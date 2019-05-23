ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду (4 новости) «Центральная избирательная комиссия Украины не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду по действующей системе закупок, заявляет глава ЦИК…»

Сроки проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур для внеочередных выборов в Раду, сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в избирательном законодательстве Украины есть ряд неурегулированных вопросов.

По действующей системе публичных закупок Центральная избирательная комиссия Украины может не успеть подготовиться к парламентским выборам 21 июля, заявила 23 мая на брифинге в Киеве глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам Слипачук, в законодательстве Украины есть ряд неурегулированных вопросов, касающихся проведения парламентских выборов.

"Эти вопросы связаны с устаревшими нормами и несогласованностями в законе Украины "О выборах народных депутатов Украины", эти вопросы связаны в том числе и с законом о публичных закупках", сказала глава ЦИК.

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Она отметила, что заявление первого замминистра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова о том, что для проведения выборов не нужно менять закон о закупках, "не соответствует действительности".

22 мая Нефьдов заявил в эфире "112 Украина", что процесс закупок во время выборов регулируется приказом Министерства экономического развития и торговли, и не требует изменения текста закона "О публичных закупках".

"ЦИК еще с 2016 года поднимала вопрос… Мы решали вопрос закупок на президентских выборах и поднимали вопрос, почему он является еще более насущным на выборах народных депутатов… Мы обращались с просьбой принять соответствующие законы в течение всего времени", продолжила Слипачук.

Она отметила, что ЦИК ожидает от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров "немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы".

В релизе на сайте Центризбиркома указывается, что законодательство о государственных закупках "не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае продлится всего 58 дней".

"Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур: обеспечение изготовления избирательных бюллетеней; изготовление и доставка бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов; транспортировка протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от участковых избирательных комиссий в окружные избирательные комиссии; изготовление информационных плакатов политических партий; публикация информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ о перечне избирательных округов, формировании ОИК и УИК, а также изменениях в их составе; реализация права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом", сказано в сообщении.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для