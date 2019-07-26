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ЦИК обнаружила нарушения в финансовых отчетах политсил "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария" и "Движение новых сил Саакашвили"

ЦИК обнаружила нарушения в финансовых отчетах политсил "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария" и "Движение новых сил Саакашвили" (4 новости)

«Центральная избирательная комиссия провела анализ и обнаружила ряд нарушений избирательного закона в промежуточной финансовой отчетности партий Гражданская позиция, Партия Шария,…»

Центральная избирательная комиссия обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с нарушениями в финансовых отчетах партий “Социальная справедливость”, “Гражданская позиция”, “Движение новых сил Михаила Саакашвили” и “Партия Шария”. Об этом говорится в сообщении ЦИК 26 июля.

Согласно ему, ЦИК передала Назка материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов этих партий.

“Решение принято в связи с тем, что при осуществлении анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением ЦИК от 18 июля 2019 № 1745, Комиссией были выявлены ряд нарушений требований избирательного закона”, — говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома.

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В то же время в комиссии не уточняют, о каких именно нарушениях идет речь.

Ни одна из партий, о которых сообщает ЦИК, не комментировала публично это заявление.

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