ЦИК подвела итоги голосования украинцев за рубежом

Протокол утвержден единогласно без замечаний Центральная избирательная комиссия утвердила протокол с результатами голосования во втором туре выборов на зарубежном избирательном округе.Протокол был подписан на заседании сегодня, 26 апреля, передает "Укринформ"."Протокол Центральной избирательной комиссии об итогах повторного голосования в пределах зарубежного избирательного округа подписано всеми 16-ю членами ЦИК, ни один член ЦИК не подписал протокол с особым мнением", - сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.Итоговый протокол составлен в двух экземплярах. Согласно результатам, на заграничном избирательном участке проголосовали 59 тыс. 830 граждан Украины. Победу с результатом 54,73% одержал действующий президент Петр Порошенко. Победитель выборов Владимир Зеленский за границей набрал 43,78% голосов.Как сообщали "Комментарии", Центризбирком принял протоколы с "мокрыми" печатями со всех избирательных округов. Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с избирательных участков. Согласно результатам, победу во втором туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% или 13 541 530 избирателей. За действующего президента проголосовало 24,45% или 4 522 320 избирателей.