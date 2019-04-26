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ЦИК подвела итоги голосования украинцев за рубежом

ЦИК подвела итоги голосования украинцев за рубежом (5 новостей)

«Центральная избирательная комиссия Украина (ЦИК) составила протокол об итогах второго тура голосования на выборах президента Украины 21 апреля в заграничном…»

Протокол утвержден единогласно без замечаний Центральная избирательная комиссия утвердила протокол с результатами голосования во втором туре выборов на зарубежном избирательном округе.Протокол был подписан на заседании сегодня, 26 апреля, передает "Укринформ"."Протокол Центральной избирательной комиссии об итогах повторного голосования в пределах зарубежного избирательного округа подписано всеми 16-ю членами ЦИК, ни один член ЦИК не подписал протокол с особым мнением", - сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.Итоговый протокол составлен в двух экземплярах. Согласно результатам, на заграничном избирательном участке проголосовали 59 тыс. 830 граждан Украины. Победу с результатом 54,73% одержал действующий президент Петр Порошенко. Победитель выборов Владимир Зеленский за границей набрал 43,78% голосов.Как сообщали "Комментарии", Центризбирком принял протоколы с "мокрыми" печатями со всех избирательных округов. Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с избирательных участков. Согласно результатам, победу во втором туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% или 13 541 530 избирателей. За действующего президента проголосовало 24,45% или 4 522 320 избирателей.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.04.19, 14:39 Центральная избирательная комиссия составила и объявила протокол об итогах голосования за президента во втором туре в пределах зарубежного избирательного округа, передает Укринформ.Протокол подписали…
ForUm ForUm  ·  26.04.19, 14:50 Центральная избирательная комиссия составила и объявила протокол об итогах повторного голосования 21 апреля с очередных выборов Президента Украины в пределах зарубежного избирательного округа.Соответствующий…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.04.19, 15:02 Центральная избирательная комиссия Украина (ЦИК) составила протокол об итогах второго тура голосования на выборах президента Украины 21 апреля в заграничном избирательном округе.
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