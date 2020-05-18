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ЦИК упрощает процедуру изменения избирательного адреса

ЦИК упрощает процедуру изменения избирательного адреса (6 новостей)

«Изменения вступят в силу 1 июля этого года»

С 1 июля 2020 будет возможно изменить избирательный адрес безотносительно к регистрации места жительства.

Это стало возможно благодаря новому порядку, который Центральная избирательная комиссия утвердила на очередном заседании Центризбиркома. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Предполагается, что подать заявление об изменении избирательного адреса избиратель сможет как в бумажной, так и в электронной форме через интернет.

Такое заявление может быть подано в любое время, но не позднее чем на 5-й день со дня начала избирательного процесса. Отмечается, что обратиться с новым заявлением избиратель может не ранее чем через 180 дней после даты внесения последнего изменения избирательного адреса такого избирателя.

Данный порядок нацелен на реализацию избирательных прав как внутренне перемещенных лиц, так и избирателей, которые вынуждены проживать по месту своей регистрации.

Возможность изменить избирательный адрес по месту своего фактического проживания несомненно увеличит количество избирателей, отметили в ЦИК.

"Следовательно, после принятия этого Порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. В частности, благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают ", - сообщил председатель ЦИК Олег Диденко.

Выборы в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей году, как об этом заявляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, провести невозможно. Об этом в интервью журналу "Страна" сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 15:44 Изменения вступят в силу 1 июля этого года
Капитал Капитал  ·  18.05.20, 16:53 18 мая состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого ЦИК своим постановлением утвердила Порядок рассмотрения обращения избирателя касательно изменения…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 17:38 Центральная избирательная комиссия утвердила новый порядок, который позволяет изменить избирательный адрес безотносительно к регистрации места жительства. Он вступает в силу с 1 июля 2020 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 19:27 Утвержденный порядок изменения голосования начнет действовать с 1 июля.
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