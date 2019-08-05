ЦИК завершила повторный подсчет голосов на скандальном округе в Покровске (8 новостей) «Повторный подсчет голосов на этих участках велся во время заседания в воскресенье, 4 августа»

Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках на одномандатном округе №50. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Повторный подсчет голосов избирателей был проведен на избирательных участках № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065. Также были составлены соответствующие протоколы. Комиссия поручила ОИК подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в ОИО №119 и №210 с пометкой "Уточненный". Срок передачи уточненных протоколов – до 5 августа. Также повторно принято утонений протокол ОИК относительно голосования в округе № 119. Комиссия объявила перерыв. Как ранее сообщал Фокус: 23 июля в Покровске возле окружной избирательной комиссии №50, где наблюдатели выявили нарушения, протестующие установили палатки и начали подносить шины. Полиция открыла уголовное производство по факту не исполнения членами окружной избирательной комиссии (ОИК) № 50 в Покровске решения суда о пересчете голосов. Авиация МВД доставила членов Центральной избирательной комиссии к проблемному избирательному округу №50 в городе Покровск (Донецкая область). 22 июля на 64 округ в Житомирской области прилетел вертолет со спецназовцами из-за информации о "титушках".

Обновлено в 09:55 Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках округа №50 (центр в Покровске) в Донецкой области

Обновлено в 11:44 Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках на одномандатном округе №50, сообщила пресс-служба ЦИК.